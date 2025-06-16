Какие породы собак поладят с кошками

Собаки некоторых пород, которые обладают спокойствием, терпимостью и уважением к личному пространству, в том числе золотистый ретривер, хорошо ладят с кошками. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

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Кроме того, дружелюбным характером обладают пудель, бишон-фризе и лабрадор ретривер. Эксперты рекомендуют социализировать их с детства. К жизни с другими питомцами адаптированы кавалер кинг чарльз спаниель и боксер. Ветеринары также выделили породу мальтийская болонка.

«Нежная, чувствительная, с уравновешенным характером. Не склонна к доминированию, что делает ее безопасной и приятной соседкой для кошки», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что перед покупкой собаки будущим владельцам важно учесть несколько важных критериев. Так, прежде всего важно изучить особенности желанной породы, потому что некоторые из них могут требовать больше пространства и движения. Кроме того, стоит обратить внимание на характер и уровень шума животных. Для квартиры подойдут более спокойные породы.