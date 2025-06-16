Эксперты рассказали, в какой воде лучше мыть посуду

Посуду лучше мыть при температуре выше 45 градусов, чтобы эффективно избавиться от жира, грязи и бактерий, особенно после сырого мяса или яиц. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

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По их словам, горячая вода также поможет быстрее смыть остатки моющего средства. При этом они рекомендуют использовать перчатки, потому что высокая температура может быть агрессивна для кожи.

«Мыть посуду холодной водой не запрещено — но придется потратить больше времени и усилий. Жир отмывается медленно, приходится сильнее тереть, особенно если речь идет о сковородках и кастрюлях. И если вы не пользуетесь перчатками, холодная вода может пересушивать кожу не меньше, чем горячая», — добавили в сообщении.

Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого рассказал «Газете.Ru», что использование посуды со сколами и трещинами может показаться безобидным, особенно если речь идет о любимой кружке или тарелке, к которой вы привыкли. Однако с научной точки зрения это может быть небезопасно для здоровья, предупредил он.