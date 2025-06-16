Как создать систему капельного полива для смородины

В жару особенно важно позаботиться о достаточной влаге в том участке сада, где растут кусты смородины. Из-за зноя ее листья вянут, а ягоды становятся меньше. Чтобы помочь смородине пережить зной, можно оборудовать систему капельного полива с помощью обычного ведра. Об этом рассказало издание Pravda.Ru.

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На дне ведра нужно просверлить небольшое отверстие. Затем оно ставится рядом с кустом смородины, наполняется водой и закрывается крышкой. Вода медленно течет в почву и впитывается в области корней. При такой системе корни не страдают от резкого полива холодной водой, почва сохраняет влагу дольше обычного.

Подобный метод, по данным источника, можно применять в случае с крыжовником, малиной и даже розами. Он особенно удобен для тех, кто приезжает на дачу только в выходные.