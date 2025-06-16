Инфекционист дал советы по уборке рабочего места после праздников

Инфекционист Викулов дал советы по уборке рабочего места после праздников
Длинные июньские выходные закончились, пора возвращаться на работу. Свое рабочее место следует привести в порядок. О том, на что обратить внимание во время уборки, в эфире радио Sputnik рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.
Если требуется только устранение пыли, будет достаточно влажной уборки с помощью тканей микрофибры и специальных губок, уменьшающих рост болезнетворных микроорганизмов. Существуют также спреи с антипылевым действием, которые осаждают пыль и снижают ее концентрацию в воздухе.
К основным пылесборникам относятся книги, гаджеты, компьютер и клавиатура, а еще цветы. У комнатных растений влажная почва, поэтому они могут стать источником спор грибов.
«Важно учитывать все факторы при уборке помещения, где необходимо добиться более высокого качества воздуха», - отметил специалист Викулов.