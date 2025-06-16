Инфекционист дал советы по уборке рабочего места после праздников

Длинные июньские выходные закончились, пора возвращаться на работу. Свое рабочее место следует привести в порядок. О том, на что обратить внимание во время уборки, в эфире радио Sputnik рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.

© Вести Подмосковья

Если требуется только устранение пыли, будет достаточно влажной уборки с помощью тканей микрофибры и специальных губок, уменьшающих рост болезнетворных микроорганизмов. Существуют также спреи с антипылевым действием, которые осаждают пыль и снижают ее концентрацию в воздухе.

К основным пылесборникам относятся книги, гаджеты, компьютер и клавиатура, а еще цветы. У комнатных растений влажная почва, поэтому они могут стать источником спор грибов.