Как спасти клубнику от грызунов и птиц

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Садовод Саймон Эйкрейд назвал дачникам способ спасти клубнику от птиц и грызунов и вместе с тем не навредить животным. На его видео в социальной сети TikTok обратило внимание издание Mirror.

Для защиты клубники Эйкрейд предложил использовать рамы с проволокой. По его словам, он сам сконструировал сетки, в которых невозможно запутаться, из деревянных рамок и обычной проволочной сетки. Для этого он вырезал деревянные рамы нужного размера и скрепил их вместе, затем накрыл их сеткой и положил поверх клубники.

«Надеюсь, это позволит мне съесть клубнику раньше, чем это сделают белки, птицы и мои спаниели», — пошутил мужчина.

Он отметил, что такая защита также позволяет растениям находиться на открытом воздухе и получать необходимый для фотосинтеза солнечный свет.

Ранее садовод Николь Метцгер дала совет по удобрению клубники. По словам специалистки, полезной может быть использованная кофейная гуща, в которой содержатся нужные растению элементы.