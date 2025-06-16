Садовод посоветовала защищать посадки от вредителей в июне

Ландшафтный дизайнер, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что в июне на дачном участке следует заняться прополкой, а также уделить особое внимание поливу и подкормке растений.

Кроме того, дачникам предстоит усиленная борьба с вредителями, которых после бесснежной зимы особенно много, отметила она в интервью Радио Sputnik.

«Сейчас важно не упустить момент, потому что если листву съедят, то плодам не из чего будет развиваться», — предупредила Воронова.

Время посадок овощей уже прошло, но ещё можно позаботиться о зелени или о пересадке ранее высаженных цветов, добавила эксперт.

Ранее учёный агроном Алексей Володихин рассказал, как вовремя заметить болезни рассады и сохранить урожай. Первый тревожный сигнал — изменение цвета листьев.