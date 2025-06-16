Продолжительность жизни породы бассет-хаунд и как ее увеличить

«Эта порода выведена в Средневековье во Франции, но окончательно сформировалась в Англии. Бассет-хаунды относятся к гончим, их ближайшие сородичи – бладхаунды и ряд европейских ищеек. Несмотря на необычный внешний вид, они по-прежнему считаются рабочими собаками, но чаще становятся домашними любимцами. По характеру они очень спокойны», —Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

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В нашей статье вы сможете найти сведения о том, сколько живут бассет-хаунды, какие особенности и внешние факторы влияют на среднюю продолжительность жизни и отличается ли она у мальчиков и девочек. Также мы собрали базовую информацию о характерных для породы заболеваниях и требованиях к уходу за ней.

Как узнать, сколько лет питомцу

Если перед вами по какой-либо причине встает такой вопрос, желательно обратиться в ветклинику для точной диагностики. Однако примерные рамки можно определить и самостоятельно, опираясь на ряд внешних признаков. Следует помнить, что они зависят не только от возраста, но и от условий содержания питомца, индивидуальных и породных особенностей, поэтому результат не всегда точен.

Одним из наиболее важных критериев является состояние зубов. У щенков учитывают количество молочных и то, сколько из них уже сменилось на постоянные, у взрослых животных – степень стачивания и цвет эмали.

Явное истирание и желтизна заметны примерно с 5 лет, в старости клыки могут уменьшаться до одного размера с другими зубами или сохраняться в довольно хорошем состоянии – это зависит от питания животного.

Шерсть бассет-хаунда едва ли станет надежным показателем для определения срока его жизни, так как у породы она гладкая и короткая, соответственно, изменения в структуре не видны, но о них могут говорить ее тусклый оттенок и седые волоски.

При оценке можно опираться на общее впечатление и поведение собаки, стареющие любимцы становятся более степенными, их походка – размеренной, они меньше реагируют на окружающие раздражители, реже играют, больше спят. Взгляд бывает усталым или умиротворенным, а мышцы заметно теряют тонус и на отдельных участках провисают.

Что может повлиять на срок жизни собаки

Факторы, воздействующие на питомца, можно разделить на две группы – внешние и внутренние. Первые – это те, на которые владелец может воздействовать, улучшая условия в соответствии с потребностями любимца, ко вторым относится наследственность и породная принадлежность.

Основными из них считаются:

Выполнение требований гигиены – шерсть у бассетов короткая, но ее все равно необходимо вычесывать, удаляя отмирающие волоски; висячие уши нужно чистить особенно тщательно, иначе высок риск отита и воспалительных процессов. Уделяйте внимание состоянию зубов и подрезке когтей, когда они отрастают.

Содержание и нагрузки – бассет-хаунды приспособлены к домашним условиям, любые другие, в том числе вольер, не подходят, они негативно сказываются на том, сколько живут эти собаки. Также им не стоит передвигаться по лестницам, так как ступеньки и пороги могут стать причиной травм – у породы довольно слабые суставы и удлиненный позвоночник, даже рабочие особи не способны развить значительную скорость бега.

Правильное питание – рацион должен быть сбалансированным, важно, чтобы он соответствовал возрастным особенностям и уровню активности. Нельзя перекармливать питомца – у бассетов есть склонность к ожирению, оно негативно отражается на здоровье.

Соблюдение правил племенной работы – в разведение допускаются только животные, способные дать здоровое потомство, учитывается совместимость наследственных качеств обоих родителей.

Профилактика заболеваний – в том числе ежегодная вакцинация, обработка от паразитов, осмотр ветеринаром и первичное обследование при необходимости.

Сколько лет живут бассет-хаунды в норме?

Эти собаки не отличаются долголетием. Обычно их максимальный возраст умеренный и не превышает 12-13 лет, однако при хорошем уходе и заботе о состоянии здоровья может быть увеличен. На него способны повлиять такие условия, как отсутствие стрессов, позитивный эмоциональный фон, разумные физические нагрузки, соответствующие возможностям любимца, сбалансированное кормление и стабильный график приемов пищи, ветеринарные процедуры и прочее.

Половая принадлежность сама по себе, без учета сопутствующих факторов, никак не отражается на том, сколько живут бассет-хаунды. Но нельзя забывать о риске развития болезней репродуктивных органов и воздействии гормонов на собаку при общении с сородичами.

Во время течек суки становятся более возбужденными и принимают других самок за соперниц, способны конфликтовать с ними, кобели демонстрируют доминантное поведение постоянно. Недружелюбие наиболее вероятно по отношению к особям того же пола. Еще одним негативным следствием половой активности оказывается незапланированная беременность. Избежать всего этого помогает кастрация, она желательна для животных, от которых не планируется получать потомство.

Наиболее вероятная продолжительность жизни бассет-хаунда – 10-13 лет.

За такой незначительный, по человеческим меркам, срок любимцы успевают пройти 3 этапа. Щенками они считаются примерно до 1,5 лет, это период активного роста, формирования организма и психики, он лучше всех остальных подходит для социализации и дрессировки. Зрелость – время наибольшей энергии, участия в разведении. Старость начинается приблизительно в 8 лет, ее признаки не всегда проявляются сразу, но любимцам необходимо повышенное внимание, так как они становятся уязвимыми и больше подвержены заболеваниям.

Как сравнить возраст собаки и человека?

Сопоставить количество лет, прожитых питомцем и владельцем, помогают различные методики. Некоторые из них дают приблизительные сведения, другие более точны и позволяют составить относительно достоверную картину. Для бассет-хаундов считаются оптимальными значения, приведенные в таблице.

Возраст питомца Соответствующий ему возраст человека (в годах)

1 14

2 22

3 28

4 34

5 40

6 45

7 50

8 55

9 61

10 66

11 72

12 78

13 82

Как увеличить продолжительность жизни собаки

Чтобы повлиять на благополучие любимца, рекомендуется исключить воздействие нежелательных факторов и создать для него подходящие условия.

Бассеты – домашние питомцы, они не могут жить в вольерах, только находиться там непродолжительное время в теплый сезон. Из-за особенностей анатомии для них небезопасно преодоление препятствий, прыжки, подъем по лестницам. Порода нуждается в умеренной физической активности, соответствующей ее возможностям, отсутствие подвижных игр и достаточно продолжительных прогулок плохо сказывается на том, сколько живут бассет-хаунды.

Так как собаки гладкошерстные, их важно беречь от переохлаждения. Висячие уши подразумевают предрасположенность к отитам и воспалительным процессам, следите за состоянием слухового прохода. Также любимцев нужно вычесывать щеткой и периодически купать, подстригать когти, чистить зубы. Бассетов нельзя перекармливать, они склонны к ожирению, это плохо для самочувствия животных. С пищей должны поступать все необходимые вещества в нужном объеме.

Ни в коем случае не пропускайте ежегодную вакцинацию и обработку от глистов и клещей – инфекции, в том числе переносимые паразитами – одна из самых серьезных угроз благополучию питомцев.

Заболевания, отмечаемые у бассет-хаундов

Эта порода, в целом, достаточно здорова, но у нее, кроме нарушений, общих для всех собак, отмечены некоторые наследственные отклонения и предрасположенность к травмам позвоночника и конечностей.

Вот на какие заболевания проверяют племенных животных:

Гиперурикозурия – распространенное у многих пород нарушение обмена мочевой кислоты, ведет к образованию камней.

Синдром Лафора – редкая форма эпилепсии, характеризующаяся не только судорогами, но и плохим зрением, расстройствами поведения и интеллекта.

Дегенеративная миелопатия – прогрессирующее поражение спинного мозга, приводит к параличу.

Нарушения свертываемости крови – к ним относятся недостаточность фактора VII, болезнь Виллебранда 1 типа и тромбопатия бассетов.

Все эти осложнения встречаются сравнительно редко.

Главное

Ожидаемая продолжительность жизни породы – 10-13 лет.

У собак отмечено несколько наследственных нарушений – гиперурикозурия, синдром Лафора и тромбопатия.

При соблюдении правил ухода, кормления и содержания бассет-хаунды обычно живут дольше.

Узнать, сколько лет собаке, если неизвестна дата рождения, можно по таким внешним признакам, как состояние зубов, поведение, тонус мышц.

Возраст питомца и хозяина можно сопоставить при помощи ряда методик. Согласно одной из них, первый год для собаки равен примерно 14 человеческим, последующие – 4-5.

Ответы на часто задаваемые вопросы

До скольких лет способен прожить бассет-хаунд?

Эта порода не отличается долголетием, ее максимальный возраст можно назвать умеренным, он составляет 10-13 лет, но он может быть более продолжительным при хорошем уходе, внимании к состоянию здоровья и оптимальных условиях содержания. Эти и некоторые другие факторы очень сильно влияют на продолжительность жизни бассет-хаунда.