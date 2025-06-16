Когда стрижка может только повредить питомцу

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал в беседе с RT, как позаботиться о своём питомце в жаркую погоду, и какие ошибки не стоить совершать.

«Для собак в жару по возможности стоит сдвинуть время прогулок на более ранние и более поздние часы. То есть на время, когда у нас не такое сильное тепловое и лучевое воздействие», — рассказал он.

На прогулку нужно взять достаточное количество воды, а с большим питомцем лучше не отходить далеко от дома, посоветовал ветеринар.

«Если случится перегрев, питомца нужно переместить в прохладное место. А если большая собака окажется вдали от дома — ноша может оказаться неподъёмной. При перегреве животное может утратить возможность самостоятельного передвижения», — предупредил он.

Стрижка животного — вопрос неоднозначный, продолжил Шеляков.

«За шерстью нужно следить. Колтуны, конечно, нужно убирать, состригать. Но чтобы брить собаку наголо, думая, что ей так легче? Это совсем не так, и может быть ровно обратный эффект», — заметил он.

По его словам, собаки и кошки не могут потеть, то есть охлаждаться потоотделением.

«И если мы просто наголо их побрили — то цикл защиты убран», — сказал он.

Владельцам кошек, уходя из дома, стоит оставить все двери внутри квартиры открытыми, продолжил специалист.

«В наших многоквартирных домах, как правило, самые прохладные места — это туалет и ванная. Обычно кошки уходят туда охладиться. И нельзя оставлять окна открытыми нараспашку. Высок риск травмы и падения. Для притока воздуха достаточно оставить щель в окне», — отметил он.

Купать собак в жару ветеринар советует исходя из степени загрязнения животного.

«И исходя из степени брезгливости собаки. Но обычно они нормально переносят эту процедуру. А кошек принято мыть не чаще двух раз в год», — подытожил он.

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