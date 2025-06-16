Что нужно знать о продолжительности жизни породы европейских кошек

«Эту породу кошек называют не только европейской, но и кельтской. Она, несмотря на древние корни, сформировалась и была признана лишь в середине 20 в. Такие питомцы больше всего напоминают обычных беспородных домашних любимиц, их масса порой достигает 8 кг, они умные, ласковые, свободолюбивые и неназойливые«, — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

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В нашей статье мы собрали основные сведения о том, сколько живут европейские кошки, какой может быть их средняя продолжительность жизни, отличается ли она у мальчиков и девочек. Также мы расскажем о факторах, сказывающихся на долголетии таких питомцев, и заболеваниях, с которыми они могут порой сталкиваться.

Определяем возраст кошки

Иногда, например, если вы не приобретаете котенка у заводчика, а берете взрослое животное у другого владельца или из приюта, встает вопрос о том, сколько ему может быть лет. Это важно знать, чтобы обеспечить питомцу правильный уход, подобрать рацион и лечение при наличии каких-либо заболеваний.

Определить возраст точно – непростая задача, выводы зачастую бывают далеки от реальности, так как на состояние животного влияет множество факторов, но примерные рамки установить все же удается.

Оценка состояния зубов. Обратите внимание на их количество, оттенок эмали и степень истирания. Молочные прорезаются у котенка с 2-4 недель, к 4-7 месяцам вырастают постоянные зубы. Признаки стачивания заметны к 5 годам, когда начинают притупляться клыки, к старости они сильно изнашиваются, а с 10 лет могут выпадать.

Владельцу важно знать срок жизни европейской кошки

Шерсть. У котят до 5 месяцев она нежная, потом меняется на «взрослую», более плотную. У животных до 8 лет при хорошем уходе остается гладкой и блестящей, но после 8 лет видны изменения – мех тускнеет, появляется седина.

Внешний вид. Можно ориентироваться на телосложение, походку, глаза. Молодые кошки при нормальном питании подтянутые, активные, любопытные и игривые, цвет радужных оболочек яркий и ровный, взгляд – ясный. У пожилых особей есть склонность набирать лишний вес, движения становятся степенными, мышцы теряют тонус, особенно при заболеваниях, на радужке могут появляться пятна, ее рисунок становится размытым, ухудшается зрение.

Какие факторы продлевают и сокращают жизнь кошек

Долголетие питомцев не является постоянной величиной, максимальный возраст, которого они могут достичь, зависит от множества внешних и внутренних факторов. К первым относят наследственность и индивидуальные особенности, ко вторым – все формы воздействия окружающего мира на любимца.

Наибольшее значение имеют:

Условия содержания – комфорт, проживание в теплом уютном помещении положительно влияют на сроки жизни европейских короткошерстных кошек, сырость, холод, сквозняки, антисанитария – негативно.

Сбалансированный рацион – поступление всех необходимых для работы организма веществ – одно из обязательных условий благополучия животного. Нехватка каких-либо нутриентов, слишком большие или недостаточные порции сказываются нежелательным образом.

Кастрация – процедура, направленная на удаление репродуктивных желез у питомцев обоих полов нередко продлевает их жизнь, так как защищает от многих заболеваний мочеполовой сферы, исключает вероятность незапланированной беременности и риск побега под воздействием гормонов. Она желательна для любимцев, не участвующих в племенном разведении.

Отсутствие стрессов, положительные эмоции – переживания становятся причиной развития сопутствующих болезней, их следует избегать.

Забота о здоровье – ежегодная диспансеризация в ветклинике, своевременная вакцинация, обработка от паразитов – очень важное условие долголетия и безопасности питомца. Заниматься самолечением недопустимо.

Сколько лет в среднем живут европейские кошки?

Выделяют 3 этапа. Первый из них примерно до года, котенок активно растет и развивается, формируются все системы организма и психика, происходит половое созревание. Взрослыми питомцы считаются приблизительно до 8-10 лет, это время наивысшей активности животного, лучше всего подходящее для разведения.

После достижения этого возрастного порога начинается старость. Ее проявления не всегда дают о себе знать сразу, иногда питомец еще долго сохраняет бодрость и здоровье, но наблюдать за ним, даже при внешнем благополучии, следует внимательнее, так как он становится уязвимым для заболеваний.

Если европейские кошки содержатся в комфортных домашних условиях, за ними надлежащим образом ухаживают и проявляют внимание к состоянию здоровья, это положительно влияет на то, сколько они проживут. Безусловно, не все факторы влияют на питомцев положительно, некоторые, например, наследственность или случайности, нельзя контролировать, но на многие другие можно и нужно воздействовать.

Ожидаемая продолжительность жизни европейской кошки – 15-17 лет.

Различия в этом между самцами и самками отсутствуют, но половая принадлежность порой отражается на долголетии косвенно. Болезни репродуктивной системы, слишком частые роды у девочек, а также возбужденное поведение и соперничество котов в период течек, пик которого приходится на весну и (частично) лето, негативно сказываются на животных. В поисках партнера для спаривания кошка способна убежать или попытаться покинуть помещение через окно, что особенно опасно, если вы живете не на нижних этажах.

Уберечь питомца от этого поможет кастрация – после удаления половых органов он станет спокойнее и не будет стремиться к побегу, кроме того, в этом случае исключена вероятность незапланированной беременности и многих болезней.

Как соотносится возраст человека и кошки?

Благодаря тому, что периоды взросления, зрелости и старения у людей и животных имеют определенное сходство, становится возможным сравнение возраста тех и других. Методы, созданные для этого, не дают абсолютно точного результата, но позволяют определить примерное соотношение.

Возраст питомца Соответствующий ему возраст человека (в годах)

1 15

2 24

3 28

4 32

5 36

6 40

7 44

8 48

9 52

10 56

11 60

12 64

13 68

14 72

15 76

16 80

17 84

Как продлить жизнь кошки – советы экспертов

Для этого важно обеспечить любимцу оптимальные условия, устранить возможные угрозы его здоровью и благополучию.

Чтобы обезопасить пространство, в котором проживает европейская кошка, следует убрать из зоны доступа или изолировать провода, установить надежные защитные сетки на окна. Также для питомцев вредны многие комнатные растения.

Не игнорируйте гигиенические процедуры – вычесывание, чистка ушей и зубов – необходимые всем любимцам.

Старайтесь побольше общаться и играть с кошкой, позитивный эмоциональный настрой хорошо сказывается на состоянии ее организма.

Не пропускайте профилактические мероприятия – вакцинацию, ежегодную диспансеризацию, обработку от глистов и блох. При любых подозрительных симптомах незамедлительно обращайтесь к ветеринару, отсрочка обследования чревата осложнениями.

Чем могут болеть европейские кошки?

Эта порода считается здоровой и не имеет предрасположенности к большому количеству нарушений, но с некоторыми может сталкиваться. Чаще всего отмечаются инфекции, например, калицивироз, заражение глистами и внешними паразитами. Эти факторы могут отразиться на продолжительности жизни европейской кошки.

Племенных животных перед разведением тестируют на некоторые наследственные болезни:

Прогрессирующая атрофия сетчатки – разрушение внутреннего слоя глаз, содержащего фоторецепторы, приводит к полной слепоте.

Наследственная миотония – при этом заболевании мышцы не могут нормально расслабляться после нагрузок.

Болезни влияют на то, сколько может прожить европейская кошка

Важно подчеркнуть, что тестирование на эти и другие генетически обусловленные отклонения проводится именно с профилактической целью, чтобы не допустить появления заболеваний в популяции. Будущих родителей проверяют также на расстройства, связанные с нарушением обмена веществ (например, расщеплением холестерина).

Главное

Европейские короткошерстные кошки (ЕКК), несмотря на довольно заурядную внешность – чистокровная порода, а не просто крупные домашние питомцы смешанного происхождения.

Средняя продолжительность их жизни достаточно высокая, до 15-17 лет, но при надлежащем уходе может оказаться и более внушительной.

Правильное питание, хорошие условия содержания и профилактика заболеваний способны продлить годы любимца.

По внешним признакам можно определить, как долго живет ваша европейская кошка, основные критерии – зубы, шерсть, глаза и физическое состояние.

ЕКК – здоровые животные без предрасположенности к большому количеству заболеваний, но с некоторыми могут сталкиваться, например, с калицивирозом, прогрессирующей атрофией сетчатки или миотонией.

Можно соотнести возраст ЕКК и хозяина, при этом первый год жизни вашего питомца будет равняться примерно 15 человеческим.

Ответы на часто задаваемые вопросы

До скольких лет обычно живут европейские кошки?

В большинстве случаев такие любимцы достигают 15-17 лет. Иногда ЕКК преодолевают порог в 20 лет и выше, это возможно, если владелец обеспечит питомцу оптимальные для него условия содержания и будет тщательно следить за состоянием здоровья. Во многом именно забота хозяина и профилактика заболеваний определяют, как долго живут европейские кошки.