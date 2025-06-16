Чем могут болеть американские бульдоги?

«Американские бульдоги были выведены в конце 19 в., они являются родственниками вымерших староанглийских бульдогов, то есть принадлежат не к современному приземистому типу, а к более древнему. Это мощные, довольно крупные рабочие собаки, умные, выносливые, преданные питомцы, хорошие охранники, к своей семье они относятся очень нежно», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

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В нашей статье вы найдете основную информацию о том, сколько живут американские бульдоги, какой может быть средняя продолжительность их жизни, что влияет на нее, отличается ли она у мальчиков и девочек. Также мы расскажем о наиболее типичных заболеваниях породы и подходящих для нее условиях содержания.

Как узнать возраст собаки

Ответ на этот вопрос важен в ситуациях, когда вы покупаете питомца у другого владельца, а не у заводчика, или берете питомца в приюте. В таких случаях далеко не всегда известно, сколько ему лет. Знать это важно для того, чтобы подобрать для собаки питание и организовать уход и содержание, соответствующие ее потребностям.

Признаки возраста нельзя назвать абсолютно точными, они во многом зависят от того, в каких условиях жил любимец. Тем не менее установить примерные рамки можно самостоятельно, а для более точной диагностики лучше обратиться в ветклинику.

Одним из важнейших критериев являются зубы. До года определить, сколько месяцев прожил американский бульдог, можно по наличию молочных и постоянных, их смена происходит с 3 до 8 месяцев. Далее учитывают цвет эмали и степень истирания. Заметная желтизна проявляется в 5 лет, тогда же притупляются клыки. В старости у многих собак они сточены достаточно сильно.

Шерсть у пожилых особей тускнеет, окрас может потемнеть, у длинношерстных пород она становится жестче. Для американского бульдога это ненадежный признак, так как в его расцветке присутствует много белого, а структура короткого гладкого ворса почти не меняется, обращать внимание стоит только на его яркость и блеск.

Чуть более достоверной считается оценка экстерьера – молодые собаки энергичнее, у них подтянутые фигуры. У состарившихся, напротив, движения становятся степеннее, мышцы теряют тонус, что придает любимцу грузность, взгляд уже не такой живой и заинтересованный, они меньше играют и больше спят.

Как отражаются на продолжительности жизни различные факторы

Существует два типа условий, влияющих на долголетие собаки. Первый – внутренние, к ним относятся наследственность, врожденные аномалии развития, индивидуальные особенности организма. Второй – уход, кормление, условия содержания и т.п., их можно контролировать напрямую и повлиять на продолжительность жизни американского бульдога.

Главное, чему следует уделить внимание:

Правильный уход – любимцев нужно вычесывать щеткой, время от времени купать, протирать складки кожи от пыли, а уголки глаз – от слизи, чистить уши и зубы.

Контроль со стороны ветеринара – ежегодные прививки и диспансеризация, включающая базовое обследование, назначаемое в соответствии с возрастом питомца, обработка от паразитов – клещей, глистов.

Содержание в домашних условиях – из-за короткой шерсти американские бульдоги не приспособлены к вольеру, нахождение в нем ведет к переохлаждению и негативно влияет на то, сколько они живут.

Сбалансированное питание – повседневный рацион должен соответствовать возрастным потребностям, содержать все необходимые вещества, пищи нельзя давать в избытке или, наоборот, недостаточно, ожирение и истощение – неблагоприятные факторы.

Физическая активность – из-за брахицефального строения головы она должна оставаться умеренной, иначе возможны нарушения дыхания и поступления в организм кислорода, также нельзя допускать перегрева.

Активность влияет на срок жизни американского бульдога

Сколько лет обычно живут американские бульдоги

Так как это крупная порода, срок жизни у нее, в отличие от более мелких, умеренный. Тем не менее его можно увеличить с помощью хорошего ухода и внимания к состоянию здоровья. Во многом долголетие питомца зависит именно от заботы владельца, так как он помогает собаке избежать воздействия неблагоприятных факторов и обеспечивает содержание в подходящих условиях.

Средняя продолжительность жизни американских бульдогов составляет 11-12 лет.

За этот небольшой, по человеческим меркам, срок собаки проходят 3 стадии. С рождения и до 18 месяцев они являются щенками, их организм формируется, период лучше всего подходит для воспитания и дрессировки.

Зрелость – время физического расцвета, наибольшей активности, оптимально для работы и разведения. Состарившимися бульдоги считаются с 8 лет, признаки одряхления не всегда становятся заметны быстро, но даже при хорошем состоянии здоровья животные нуждаются в повышенном внимании и заботе, так как очень уязвимы.

Половая принадлежность сама по себе не отражается на том, сколько живут американские бульдоги, однако существует риск развития заболеваний репродуктивных органов. К негативным факторам, связанным с этой сферой, относятся слишком частые роды и соперничество с другими собаками. Это касается не только кобелей, но и сук, во время течки они также под воздействием гормонов могут конфликтовать с другими самками. Всего этого можно избежать с помощью кастрации.

Важное условие благополучия бульдога – правильное воспитание и тщательная социализация. Эта порода не принадлежит к возбудимым, но при недостаточном общении с людьми и животными в раннем возрасте или вследствие негативного опыта проявляет недружелюбие.

Как узнать, сколько лет любимцу в человеческих годах?

Поскольку это крупные собаки, значительной продолжительностью жизни они не выделяются. Такие питомцы взрослеют медленнее небольших пород, а стареть начинают раньше. Тот факт, что любимцы проходят через те же возрастные этапы, что и люди – взросление, зрелость и старость, дает возможность сравнить прожитые любимцем годы с человеческими.

Возраст питомца Соответствующий ему возраст человека (в годах)

1 14

2 20

3 28

4 35

5 42

6 49

7 56

8 64

9 71

10 78

11 86

12 93

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Для этого следует организовать содержание любимца и уход за ним надлежащим образом с учетом породных особенностей.

Для жизни в вольере бульдоги не подходят, у них короткая шерсть, не защищающая от плохой погоды и мороза, что чревато сильным переохлаждением. От перегрева любимцев также нужно беречь из-за брахицефального строения головы – в жару нагрузка на укороченные дыхательные пути возрастает, что может привести к осложнениям. Физическая активность должна оставаться умеренной, но и малоподвижного образа жизни допускать не рекомендуется.

Нельзя забывать о соблюдении правил гигиены, нужно следить за состоянием шерсти бульдога, вычесывать его щеткой, протирать складки кожи, чистить зубы, уши, подстригать когти.

Своевременно вакцинируйте собаку, проводите обработку от клещей и глистов, ежегодно проходите профилактический осмотр у ветеринара.

Чем могут болеть американские бульдоги?

Это довольно здоровая порода, однако у нее есть особенности, обуславливающие предрасположенность к некоторым осложнениям. Иногда встречаются и наследственные заболевания.

Чаще всего отмечаются:

Брахицефальный синдром (БЦС) – комплекс функциональных нарушений дыхательных путей, связан с анатомическим строением головы.

Нейрональный цероидный липофусциноз 10 типа – прогрессирующее поражение нервной системы, приводит к параличу, негативно сказывается на том, сколько живут американские бульдоги, встречается редко.

Кожные заболевания – различные формы дерматита, ихтиоз, дерматоз, плоскоклеточная карцинома. Выявлена склонность к демодекозу.

Энтропион и эктропион – заворот века внутрь или наружу. Вызывают раздражение и повреждение роговицы.

Дилатационная кардиомиопатия – болезнь, сопровождающаяся истончением миокарда, снижением сократимости и увеличением размеров камер сердца.

Дисплазия тазобедренного сустава – врожденная аномалия развития тканей, ухудшает двигательную функцию.

Не все из указанных болезней влияют на долголетие животного напрямую, но могут значительно снизить качество жизни, а при отсутствии своевременного лечения ведут к осложнениям.

Главное

Такие питомцы относятся к старому, рабочему типу собак этой группы, в среднем они живут 11-12 лет. Долголетию будут способствовать уход, питание и мониторинг здоровья.

У американских бульдогов имеется предрасположенность к некоторым заболеваниям (дисплазия, кардиомиопатия, заворот и выворот век), отражающимся на сроке их жизни.

У породы брахицефальное строение головы – укороченная морда и соответствующие анатомические особенности дыхательных путей, это необходимо учитывать при уходе.

Из-за короткой шерсти без подшерстка таких питомцев в условиях прохладного климата нельзя содержать в вольере.

Если соотносить возраст любимца с человеческим, то можно отметить, что первый год их жизни равен 14 у людей.

Ответы на часто задаваемые вопросы

До скольких лет может прожить американский бульдог?

Наиболее вероятная продолжительность жизни породы – 11-12 лет. Ее можно увеличить, соблюдая правила ухода, учитывая особенности таких собак, вовремя посещая с любимцем ветеринара и избегая воздействия негативных факторов, например, перегрева. Важно также поддерживать позитивный настрой вашего бульдога, общаться и играть с ним, не допускать стрессовых ситуаций.