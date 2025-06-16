Три трюка для снижения температуры в спальне без кондиционера

Далеко не у всех людей дома есть кондиционер, но охладить спальню в летнюю ночь можно и без него. В беседе с изданием El Español врач Хосе Мануэль Фелисес раскрыл три трюка для снижения температуры в комнате.

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Фелисес посоветовал заранее положить носки на короткое время в морозилку. Затем прямо перед тем, как лечь в постель, их необходимо надеть. В результате, по словам медика, человек почувствует охлаждающий эффект.

Также специалист порекомендовал при отсутствии кондиционера распылять перед сном воду на постельное белье до тех пор, пока оно не станет полностью влажным. Кроме того, Фелисес призвал опустить запястья в прохладную воду на 30 секунд — это тоже поможет охладиться. Правда, эффект будет кратковременным, но этого периода должно хватить для комфортного засыпания, заключил эксперт.

Ранее онколог Рикардо Кубедо заявил, что из-за бессонницы повышается риск развития рака. По его словам, при бодрствовании ночью нарушается процесс восстановления клеток организма.