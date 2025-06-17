Кинолог Голубев призвал регистрировать собак сразу несколькими способами

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев призвал регистрировать собак сразу несколькими способами.

Кинолог объяснил, как нужно регистрировать собак
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«Каким образом будет зарегистрирован питомец — вопрос не столь принципиальный. У каждого метода (чип, клеймо, бирка) есть свои плюсы и минусы. На сегодня клеймо является основным способом идентификации собак», — рассказал эксперт в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Специалист предупредил, что клеймо может стереться, а бирка или адресник потеряться, поэтому лучше использовать несколько способов идентификации собаки, например чип, который к тому же обязателен для выезда с питомцем за границу.