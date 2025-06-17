Как защитить огурцы в огороде от вредителей

С давних времен известно, что одним из самых прожорливых насекомых, вредящих огородным культурам, является маленькая тля. При длине тела всего в 2-3 мм способная к быстрому размножению тля буквально обволакивает такие растения, как огурцы или капуста, высасывая все соки из их стеблей и листьев. Об эффективных методах борьбы с этим вредителем рассказывает Общественная Служба Новостей.

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На просторах России самыми распространенными видами этого огородного паразита считаются свекловичная (бобовая), капустная и огуречная (бахчевая) тля, о которой и пойдет речь далее. Прожорливые насекомые могут не только снизить урожай огурцов, но и полностью уничтожить растение. К тому же тля является переносчиком садовых вирусов, грибка и привлекает в огород муравьев, что повышает актуальность мер для сохранения урожайности овощных культур.

Но, как считают специалисты, проще предупредить появление тли, нежели бороться с многочисленными колониями любителей огурцов.

«Начинайте закладывать фундамент для здоровья огурцов с осени. Тщательно уберите все растительные остатки, особенно сорняки, которые служат уютным зимним убежищем для яиц тли. Глубокая перекопка почвы на штык лопаты вынесет зимующие кладки на поверхность, где они погибнут от мороза. Весной, перед самой посадкой, обогатите грядку хорошо перепревшим компостом или навозом, что улучшит структуру почвы и естественным образом повысит иммунитет будущих растений», — советует издание.

По мнению опытных садоводов, эффективно борются с тлей и ее естественные враги из мира насекомых, например, божьи коровки, златоглазки, журчалки и хищные осы, которых следует привлекать на участок посадкой растений-приманок в виде укропа, фенхеля, кориандра, тысячелистника, пижмы и маргаритки. Следует помнить и о пользе пауков, которые очень любят питаться тлей.

Если же говорить о агротехнических способах борьбы с тлей, то здесь применимы мульчирования почвы, укрытие грядок после переноса огуречной рассады на грунт, что ограничивает проникновение крылатых самок тли к неокрепшим растениям. В случае, когда тля уже появилась на огурцах, то в соответствии с народными методами следует опрыскать побеги настоями чеснока, луковой шелухи или чистотела. При этом эффективны мыльные и зольные растворы, создающие на теле тли пленку, препятствующую дыханию насекомого, а также смеси с нашатырным спиртом и содой.

Но если указанные способы оказались бессильны, лучше обработать огурцы биологическими инсектицидами, изготовленных на основе живых микроорганизмов и практически безвредных для человека.