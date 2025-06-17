Как ухаживать за виноградом в июне

Июнь — главный период в жизни виноградной лозы. Все процессы в растении ускоряются: побеги вытягиваются на глазах, закладываются будущие грозди, а с ними — и риски. «‎Рамблер» расскажет, как не упустить момент, чтобы потом не потерять урожай.

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Уже с конца мая виноград начинает набирать силу. Темпы роста зеленой массы в июне — самые интенсивные за весь сезон. На кусте одновременно развиваются соцветия, побеги, листья и пасынки. Если не вмешаться, растение начнет тратить энергию на лишнее. Перерастет, начнет глушить себя и станет уязвимым для инфекций.

Обрезка

Обрезка в июне не такая радикальная, как весной. В это время года это скорее коррекция:

Удаляют «двойники» и «тройники» — побеги, вышедшие из одной почки. Оставляют только один самый сильный, остальные выламывают. Подрезают излишне длинные усики, если они мешают формировке гроздей или креплению к шпалере. Снимают «жировые» побеги — мощные, но бесплодные. Они забирают питание и провоцируют загущенность.

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Главное правило — резать острым инструментом и в сухую погоду. Места срезов не нужно ничем обрабатывать, виноград сам справится, если температура выше +18 и нет постоянной сырости.

Пасынкование

Пасынки — это боковые побеги, которые появляются из пазух листьев. Их основная проблема в том, что они конкурируют с основными побегами. Но удалять их все подряд — ошибка.

Обычно оставляют по одному–двум нижних листа на пасынке, а остальную часть аккуратно выламывают. Почему не полностью?

Листья пасынков участвуют в фотосинтезе.

Оставленные фрагменты затормаживают рост новых пасынков на том же месте.

При полной обломке пасынки вырастают снова, и активнее.

Такой прием называют контролируемым пасынкованием. Его проводят один раз в семь–десять дней в течение всего июня.

Полив

Виноград в июне требует полива только в засушливые периоды. Если дожди идут регулярно — достаточно рыхлить почву после каждого дождя, чтобы не образовалась корка.

При жаре и отсутствии осадков виноград поливают раз в семь–десять дней, но обильно — до 30 л воды под куст. Поливать лучше в утренние часы и не по листьям — капли могут стать линзами и вызвать ожоги на солнце.

Профилактика болезней

Классическая проблема — мильдью (ложная мучнистая роса). Появляется на листьях в виде маслянистых пятен, потом — белый налет. Оидиум (настоящая мучнистая роса) — выглядит как серо-белый налет на ягодах и побегах. Оба заболевания быстро распространяются при теплой и влажной погоде.

Чтобы не допустить вспышку, в июне проводят профилактическое опрыскивание. Обработка проводится два–три раза в июне, особенно после дождей и при плотной зеленой массе. Используются:

бордоская жидкость 1 % — классика для профилактики мильдью;

серные препараты (коллоидная сера, Тиовит Джет) — против оидиума;

медный купорос или современные медьсодержащие препараты — от грибков.

Вредители

Гроздевая листовертка откладывает яйца в соцветиях — личинки потом повреждают завязи. Поможет опрыскивание «Лепидоцидом» или «Фитовермом».

Паутинный клещ при жаре быстро распространяется на нижней стороне листьев. Лист скручивается, сохнет. Лучше сразу обработать «Актофитом» или «Клещевитом».

Народные средства

Некоторые виноградари добавляют к опрыскиванию настой чеснока или хвои — как отпугивающее средство против насекомых и как мягкий антисептик. Но только как дополнение, а не замена.

Что еще нужно сделать в июне?

Подвязка побегов. Каждые пять–семь дней закрепляйте новые участки побега на шпалере. Это уменьшает нагрузку на корни, равномерно распределяет питание и облегчает проветривание куста. Удаление пасынков у корня. Все зеленые побеги, выходящие из земли ниже главного штамба, обрываются вручную. Проверка на перегрузку урожаем. Если на одном побеге формируется больше двух–трех гроздей — часть нужно убрать. Особенно на молодых лозах.

Подводя итог: один упущенный пасынок, неубранный побег или срез, оставленный на мокрую погоду, могут обернуться грибковыми вспышками и потерей урожая. При этом уход не требует сложных техник — только регулярности, аккуратности и наблюдательности. А через пару месяцев виноград за это вознаградит тяжелыми, ароматными гроздьями.

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