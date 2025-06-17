Что делать со сломанными и старыми вещами: идеи для дачи
Почти на каждой даче есть ящик с одиночной кухонной утварью, которая «еще может пригодиться». Там — погнутый венчик, крышка от давно треснувшей кастрюли, одинокая ложка с облезшей ручкой. И если рука не поднимается выкинуть, то, возможно, и не стоит. «Рамблер» поделится идеями, куда их пристроить.
Сломанный венчик
1. Мини-кашпо для суккулентов или кактусов
Срежьте нижнюю часть венчика, где он крепится к ручке, и переверните его — получится металлическая «чаша». В нее удобно посадить крохотный кактус или укорененную розетку. Венчик можно подвесить на веревке как кашпо.
2. Декоративный светильник
Обмотайте венчик гирляндой на батарейках и подвесьте под навесом или в беседке. Легкое сияние, металлический блеск — и уют готов.
Устаревшие вещи, которые полюбились людям
Крышка от кастрюли
1. Гнездо для костра
Крышка из чугуна или стали отлично подойдет в качестве основы для маленького костра: она защитит траву и корни деревьев от жара. Или станет основанием для уличного фонаря-свечи.
2. Табличка или указатель
Покрасьте крышку меловой краской и подпишите: «Розы», «Банька», «На речку» — и повесьте на забор. Можно прикрутить ручку от двери и использовать как декоративный элемент.
3. Кормушка для птиц
Крышку можно повесить горизонтально и прикрутить по центру крючок — получится блюдце на цепочке. Насыпьте зерен — и наблюдайте за пернатыми.
Одинокая ложка
1. Маркер для грядки
Надпишите на ложке название культуры (перманентным маркером или выбейте буквы гвоздем), воткните черенком в землю — получите долговечный и атмосферный маркер.
2. Ручка для шкатулки или дверцы
Согните ложку и прикрутите к дверце комода, шкатулки или полки. Вуаля, у вас получилась оригинальная ручка.
3. Декор для цветника
Старые ложки можно раскрасить и воткнуть в землю рядом с цветами. Или превратить в подвески для садового мобиля: на ветру они будут тихо позванивать.
Старые вещи легко сделать частью ландшафта. Помните об этом и, может быть, в следующий раз, когда сломается венчик — вы не будете спешить выбрасывать его.
Ранее мы писали про забытые вещи из прошлого, которые снова в моде.