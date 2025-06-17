Что делать со сломанными и старыми вещами: идеи для дачи

Почти на каждой даче есть ящик с одиночной кухонной утварью, которая «‎еще может пригодиться». Там — погнутый венчик, крышка от давно треснувшей кастрюли, одинокая ложка с облезшей ручкой. И если рука не поднимается выкинуть, то, возможно, и не стоит. «‎Рамблер» поделится идеями, куда их пристроить.

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Сломанный венчик

1. Мини-кашпо для суккулентов или кактусов

Срежьте нижнюю часть венчика, где он крепится к ручке, и переверните его — получится металлическая «‎чаша». В нее удобно посадить крохотный кактус или укорененную розетку. Венчик можно подвесить на веревке как кашпо.

2. Декоративный светильник

Обмотайте венчик гирляндой на батарейках и подвесьте под навесом или в беседке. Легкое сияние, металлический блеск — и уют готов.

Устаревшие вещи, которые полюбились людям

Крышка от кастрюли

1. Гнездо для костра

Крышка из чугуна или стали отлично подойдет в качестве основы для маленького костра: она защитит траву и корни деревьев от жара. Или станет основанием для уличного фонаря-свечи.

2. Табличка или указатель

Покрасьте крышку меловой краской и подпишите: «‎Розы», «‎Банька», «‎На речку» — и повесьте на забор. Можно прикрутить ручку от двери и использовать как декоративный элемент.

3. Кормушка для птиц

Крышку можно повесить горизонтально и прикрутить по центру крючок — получится блюдце на цепочке. Насыпьте зерен — и наблюдайте за пернатыми.

Одинокая ложка

1. Маркер для грядки

Надпишите на ложке название культуры (перманентным маркером или выбейте буквы гвоздем), воткните черенком в землю — получите долговечный и атмосферный маркер.

2. Ручка для шкатулки или дверцы

Согните ложку и прикрутите к дверце комода, шкатулки или полки. Вуаля, у вас получилась оригинальная ручка.

3. Декор для цветника

Старые ложки можно раскрасить и воткнуть в землю рядом с цветами. Или превратить в подвески для садового мобиля: на ветру они будут тихо позванивать.

Старые вещи легко сделать частью ландшафта. Помните об этом и, может быть, в следующий раз, когда сломается венчик — вы не будете спешить выбрасывать его.

Ранее мы писали про забытые вещи из прошлого, которые снова в моде.