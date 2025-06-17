Как ухаживать за корнеплодами для хорошего урожая

Июнь — это очень важный, можно даже сказать, ключевой месяц для тех, кто рассчитывает осенью собирать крепкие, сочные и сладкие корнеплоды. Морковь, свекла, редис, дайкон, пастернак и репа требуют внимания, особенно в период активного роста. В этом месяце формируется корневая масса, и именно сейчас стоит приложить усилия, чтобы вложенный весной труд окупился сторицей. Опытный садовод Павел Пахомов поделился секретами ухода на посадками.

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Прореживание

Не жалейте: прореживание — это залог будущего урожая. Корнеплоды не любят тесноту: если оставить всходы, как есть, вы получите пучок тонких нитей вместо сочных и крупных экземпляров.

«Морковь и свеклу прореживают в два этапа: сначала после появления пары листочков, затем через 2–3 недели. Оставляйте между растениями 4–6 см, иначе корнеплодам просто не хватит места для роста. Вынутую рассаду можно аккуратно пересадить в другой ряд или поделиться с соседями — она приживется при влажной почве», — объясняет эксперт.

Полив с умом

В июне солнце припекает, и почва быстро теряет влагу. Но чрезмерный полив тоже опасен — корнеплоды могут растрескаться или заболеть. Лучшая стратегия — редкий, но обильный полив раз в 5–7 дней. После этого обязательно рыхлите почву, чтобы не образовалась корка. При длительной жаре можно слегка затенять посадки агроволокном в самые знойные часы.

Мульчирование — защита и комфорт

Слой мульчи (сухая трава, солома, торф) удерживает влагу, предотвращает рост сорняков и делает почву более рыхлой. К тому же он защищает нежные корнеплоды от перегрева. Толщина слоя — около 3–5 см.

«Не забывайте обновлять мульчу каждые две недели: она частично перегнивает и становится отличным удобрением. А еще мульча делает участок аккуратнее и сокращает количество ручной прополки», — говорит садовод.

Подкормка, но только после анализа

Корнеплоды не любят перекорма азотом — от него растет ботва, а не корнеплод. В июне лучше всего подойдут калийные и фосфорные подкормки: зольный настой, суперфосфат или комплексные удобрения для овощей. Один раз в 10–14 дней достаточно, чтобы дать растениям нужный толчок для роста. Свекла особенно отзывчива на бор — добавьте пару капель борной кислоты в воду для полива. Если ботва стала фиолетовой — это сигнал о нехватке фосфора.

Следим за вредителями и болезнями, пока не стало поздно

Морковная муха, блошки, свекловичная тля — все эти вредители активизируются именно в июне. Регулярно осматривайте листья, присматривайтесь к любым визуальным изменениям. Не бойтесь народных средств: зола, табачная пыль, настой чеснока могут помочь не хуже химии. А главное — рыхлая почва и умеренный полив снизят шансы на заражение до минимума. Для профилактики можно чередовать ряды моркови и лука — такой «душистый» дуэт отпугивает вредителей.