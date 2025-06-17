Пять свежих идей для обновления квартиры летом

Как вдохнуть в квартиру легкость и тепло, не прибегая к глобальному ремонту? Лето — идеальное время для перемен: свежий взгляд на интерьер помогает перезагрузиться эмоционально и добавить в жизнь больше красок. С простыми и доступными идеями, которыми поделилась с WomanHit дизайнер интерьера и архитектор с 20-летним опытом работы Мария Боровская, ваш дом легко преобразится и наполнится атмосферой отдыха.

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Замените шторы

Для начала стоит заменить плотные зимние портьеры на легкие летние шторы или полупрозрачный тюль. Светлые пастельные оттенки, цветочные мотивы или яркие узоры придадут интерьеру ощущение воздушности и безмятежности — именно то, что нужно в летний сезон. Особенно удачно этот прием смотрится в спальне.

«Если хочется большего эффекта, выбирайте натуральные материалы — хлопок, лен, батист. Эти ткани не только пропускают свет, но и создают ощущение "дышащего" пространства. Для кухни подойдут римские шторы из органзы, а в гостиной можно использовать многослойность — сочетать тюль с легкими шторами на люверсах», — рекомендует эксперт.

Если вы живете в регионе с активным солнцем, отдайте предпочтение светлым шторам с УФ-фильтрами — они защитят мебель от выгорания.

Добавьте яркие акценты в декоре

Лето — идеальное время для того, чтобы добавить сочных красок в привычную обстановку. К нейтральным подушкам на диване добавьте одну или несколько с выразительным принтом. Также отличным дополнением станет яркий плед или покрывало. Не бойтесь экспериментировать с цветами — даже в серо-бело-бежевом интерьере достаточно нескольких выразительных акцентов, чтобы пространство заиграло по-новому и выглядело более живым и гармоничным.

«Добавьте красочные постеры, вазу лимонного оттенка или керамику ручной работы — такие детали работают как "витамины" для интерьера. Особенно хорошо смотрятся яркие предметы на фоне однотонных стен: желтый, терракотовый, бирюзовый или васильковый могут стать отличными акцентами», — говорит дизайнер.

Если боитесь переборщить, придерживайтесь правила «трех акцентов»: три предмета одного яркого цвета, распределенные по комнате, создадут нужный ритм и не перегрузят обстановку.

Используйте сезонные цветы

Украсьте дом живыми цветами, которые цветут в вашем регионе — будь то сирень, пионы, ромашки или другие любимые растения. У каждого из них свой аромат, отражающий время года, они создают летнее настроение и наполняют пространство живой атмосферой.

Обратите внимание на полевые букеты — они создают ощущение уюта и близости к природе. Прозрачные стеклянные сосуды и бутылки станут стильной альтернативой классическим вазам.

Выберите освещение

Летнее освещение — это мягкий, рассеянный свет, создающий ощущение уюта и расслабленности. Используйте торшеры с диммерами, настольные лампы с тканевыми абажурами, гирлянды с крупными лампочками, свечи. Отличный эффект дают светильники с эффектом «солнца сквозь листву» — световые проекции на стенах и потолке делают атмосферу по-настоящему волшебной. Их можно разместить в любой комнате.

Старайтесь не включать холодный белый свет в вечернее время — он нарушает восприятие уюта. Отдавайте предпочтение теплому или нейтральному свечению — оно не утомляет и улучшает общее настроение.

Добавляем летние ароматы

Ароматы — мощный инструмент в создании настроения. Используйте свечи или диффузоры. Утром отлично подойдут бодрящие ноты цитрусов — лимон, бергамот, грейпфрут, а также запахи морского бриза, цветущего луга или свежескошенной травы. Днем — легкие цветочные композиции, например, ландыш, жасмин или роза. А вечером — ароматы лаванды, сандала и иланг-иланга: они помогут создать расслабляющую атмосферу и пробудить летние воспоминания.

«Обратите внимание на экологичные аромадиффузоры с натуральными маслами, ароматические саше для белья, а также спреи для подушек — с ними можно создать микросценарии аромата в разных комнатах», — добавляет архитектор.

Обновление интерьера летом — не прихоть, а способ дать дому и себе «вдохнуть полной грудью». Простые детали: шторы, свет, текстиль или букет из сада — способны превратить пространство в место, где хочется быть, отдыхать, жить. Летний интерьер — это не про стиль, а про настроение: легкость, расслабленность и ощущение, что жизнь — здесь и сейчас. Попробуйте один из этих приемов — и ваш дом обязательно откликнется!