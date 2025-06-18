«Происхождение породы в точности не установлено, исследователи выдвигают разные версии, но местом ее окончательного формирования считается Китай, где питомцев называли символом благосостояния. По характеру это дружелюбные жизнерадостные компаньоны. Существуют голая и пуховая разновидности», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory

© Petstory

В нашей статье можно найти информацию о том, сколько живут китайские хохлатые собаки, какие условия влияют на среднюю продолжительность жизни породы, отличается ли она у девочек и мальчиков. Также вы сможете узнать о некоторых особенностях ухода за такими любимцами, встречающихся у них заболеваниях и изменениях, отмечаемых при взрослении и старении.

По каким признакам можно узнать возраст любимца?

Определять, сколько лет собаке, приходится в редких ситуациях, но иногда все же необходимо, если время рождения питомца неизвестно. Это важно для того, чтобы правильно ухаживать за ним, подбирать соответствующий рацион, а в некоторых случаях – лекарства.

С наибольшей точностью возраст установит ветеринар по итогам обследования, но примерные рамки можно узнать и самостоятельно, опираясь на внешние признаки. Не стоит, однако, забывать, что все критерии зависят не только от количества лет, но и от условий, в которых жил питомец.

Один из основных ориентиров – состояние зубов: по молочным и степени их смены на постоянные определяют, сколько месяцев щенку. Для взрослых любимцев важны цвет эмали и уровень истирания.

Желтизна и притупленные клыки отчетливо заметны примерно к 5 годам, в дальнейшем эти проявления усиливаются.

Шерсть у пожилых китайских хохлатых собак может стать жестче, у голой разновидности это тоже заметно, по опушке на голове, а вот седина будет видна лишь при достаточно насыщенном окрасе, но в целом при определении срока жизни питомца допустимо опираться на этот признак.

Общее впечатление также послужит надежным ориентиром – стареющие любимцы выглядят не такими бодрыми и подтянутыми, как молодые, они становятся степеннее, мышцы теряют тонус, походка замедляется, взгляд кажется утомленным или умиротворенным, зрачки могут помутнеть от возрастной катаракты. Они дольше спят, реже играют и меньше реагируют на внешние раздражители.

Что может повлиять на срок жизни питомца

Среди факторов, отражающихся на долголетии домашних животных, есть как благоприятные, так и нежелательные.

Вот о чем следует помнить при уходе за китайской хохлатой собакой:

Склонность к переохлаждению – из-за отсутствия шерсти почти на всем теле эта порода сильно мерзнет, для прогулок в прохладную погоду потребуется одежда. В жару кожу любимца нужно беречь от солнечных ожогов, смазывая кремами для животных, также она склонна к сухости. Пуховая разновидность несколько устойчивее к погодным изменениям, но ее придется вычесывать.

– из-за отсутствия шерсти почти на всем теле эта порода сильно мерзнет, для прогулок в прохладную погоду потребуется одежда. В жару кожу любимца нужно беречь от солнечных ожогов, смазывая кремами для животных, также она склонна к сухости. Пуховая разновидность несколько устойчивее к погодным изменениям, но ее придется вычесывать. Положительные эмоции – очень важное условие для пород-компаньонов, постоянное общение с владельцем, игры, внимание и забота помогут создать подходящий психологический фон, избежать стрессов и увеличить продолжительность жизни китайской хохлатой собаки.

– очень важное условие для пород-компаньонов, постоянное общение с владельцем, игры, внимание и забота помогут создать подходящий психологический фон, избежать стрессов и увеличить продолжительность жизни китайской хохлатой собаки. Правильный уход – сбалансированное питание, соответствующее возрасту и активности любимца, содержание в теплом, защищенном от сквозняков помещении, уютное место для отдыха с удобной лежанкой, соблюдение правил гигиены – основные требования, их следует придерживаться строго.

– сбалансированное питание, соответствующее возрасту и активности любимца, содержание в теплом, защищенном от сквозняков помещении, уютное место для отдыха с удобной лежанкой, соблюдение правил гигиены – основные требования, их следует придерживаться строго. Племенная работа – важно проверять будущих родителей на наследственные нарушения и соответствующим образом подбирать пары, это поможет получить здоровое потомство. Особей, не участвующих в разведении, рекомендуется кастрировать, чтобы защитить от заболеваний половых органов.

– важно проверять будущих родителей на наследственные нарушения и соответствующим образом подбирать пары, это поможет получить здоровое потомство. Особей, не участвующих в разведении, рекомендуется кастрировать, чтобы защитить от заболеваний половых органов. Профилактические меры – вакцинация, обработка от паразитов и ежегодное обследование у ветеринара – то, о чем не стоит забывать.

Сколько лет живут китайские хохлатые собаки в норме?

На долголетие влияют различные условия – уход, общение, прогулки, внимание к состоянию здоровья и т.п. Огромное значение имеет и размер – маленькие породы, как правило, медленнее стареют. Еще стоит помнить о непредвиденных обстоятельствах, вовсе не подлежащих контролю.

Не отражаются на том, как долго живут китайские хохлатые собаки такие особенности, как принадлежность к голой или пуховой разновидности, называемой Powder Puff, или к разным типам телосложения, их всего два – олений, более изящный, и кобби – коренастый и приземистый.

Никак не сказывается на долголетии пол компаньона, но связанные с репродуктивной активностью заболевания влияют крайне негативно.

Другим неблагоприятным фактором станут слишком частые роды у сук. Также следует учитывать, что под воздействием гормонов питомцы способны проявлять недружелюбие к чужим собакам одного с ними пола, принимая их за соперников. Все это можно предотвратить с помощью кастрации.

Ожидаемая продолжительность жизни китайской хохлатой собаки – 12-14 лет.

За этот небольшой срок компаньоны проходят через 3 стадии. Примерно до года они являются щенками, однако формирование организма не завершается полностью так быстро, допуск в разведение возможен только с 18 месяцев. Зрелость – возраст наибольшей активности, в том числе репродуктивной. С 8 лет собака считается пожилой, она уязвима к болезням и воздействию неблагоприятных условий, поэтому нуждается в повышенном внимании и заботе, даже если признаки старения проявляются не сразу.

Переводим возраст собаки в человеческий

Сопоставить годы, прожитые компаньоном и его владельцем можно с помощью нескольких методов. Наиболее точными из них считаются те, что опираются на особенности взросления и старения разных пород, крупных и маленьких.

1 — 15

2 — 24

3 — 28

4 — 32

5 — 35

6 — 40

7 — 44

8 — 48

9 — 52

10 — 56

11 — 60

12 — 64

13 — 68

14 — 72

Какие меры помогут увеличить срок жизни любимца?

Чтобы продлить годы компаньона, важно создать для него оптимальные условия и организовать уход, соответствующий возрастным и породным особенностям.

Нельзя пропускать вакцинацию, обработку от паразитов и ежегодную диспансеризацию, их игнорирование многократно повышает риск развития опасных заболеваний, так как ветеринарный контроль особо важен для благополучия питомца.

Несмотря на физическую хрупкость любимца, активные игры рекомендованы, главное, чтобы нагрузки оставались умеренными и соответствовали его возможностям. Эта порода даже может осваивать некоторые виды спорта.

Китайская хохлатая приспособлена исключительно к домашним условиям, только такое содержание положительно влияет на то, сколько собака проживет. Питомцы чувствительны к низким температурам и прямым солнечным лучам, их кожу берегут от ожогов.

Шерсть пуховой разновидности регулярно вычесывают, эту же процедуру проводят с хохолком и опушкой на конечностях голого типа. Мех длинный и в норме должен красиво ниспадать.

С компаньонами нужно общаться, они сильно привязываются к владельцу и испытывают потребность в постоянном контакте с ним, в том числе играх, совместных прогулках. Следует избегать любых стрессовых ситуаций и создавать комфортную среду.

Болезни, отмечаемые у породы

У таких питомцев могут наблюдаться следующие осложнения, негативно сказывающиеся на том, как долго живут китайские хохлатые собаки:

Нейрональный цероидный липофусциноз – наследственное отклонение, приводящее к разрушению нейронов, характеризуется расстройствами поведения, эпилепсией, потерей координации.

– наследственное отклонение, приводящее к разрушению нейронов, характеризуется расстройствами поведения, эпилепсией, потерей координации. Глазные заболевания – прогрессирующая атрофия сетчатки разных типов, первичный вывих хрусталика, возрастная катаракта.

– прогрессирующая атрофия сетчатки разных типов, первичный вывих хрусталика, возрастная катаракта. Мультисистемная дегенерация собак – неврологическое заболевание, обусловленное генетическим фактором, связано с разрушением клеток некоторых участков мозга. Симптомы – двигательные расстройства с 6-8 месяцев.

– неврологическое заболевание, обусловленное генетическим фактором, связано с разрушением клеток некоторых участков мозга. Симптомы – двигательные расстройства с 6-8 месяцев. Поражения кожи – дерматиты, ожоги из-за воздействия ультрафиолета и т.п., за состоянием кожного покрова нужно тщательно следить.

– дерматиты, ожоги из-за воздействия ультрафиолета и т.п., за состоянием кожного покрова нужно тщательно следить. Болезнь Виллебранда 2 типа – нарушение свертываемости крови, такая форма встречается редко, более распространен 1 тип.

Чтобы максимально снизить вероятность передачи отклонений потомству, необходимо соблюдать правила племенной работы. Покупать щенка стоит только у ответственного заводчика.

Главное

Китайская хохлатая собака – изящная декоративная порода, чувствительная к температуре воздуха и ультрафиолету.

Годы, прожитые любимцем, можно соотнести с возрастом хозяина, к 12 месяцам он достигает примерно 15 лет по человеческим меркам.

На то, как долго живут китайские хохлатые собаки, влияет множество факторов – от наследственности и условий содержания до общения с владельцем.

Порода подвержена ряду заболеваний, в том числе наследственных, среди которых первичный вывих хрусталика, мультисистемная дегенерация собак, дерматит.

Примерный возраст питомца определяют по внешним признакам – состоянию зубов, поведению, тонусу мышц, но интенсивность их проявлений зависит от ухода.

Ответы на часто задаваемые вопросы

До скольких лет обычно живут китайские хохлатые собаки?

Как правило, такие компаньоны достигают возраста 12-14 лет, но в благоприятной психологической атмосфере, при надлежащем уходе и тщательной заботе о здоровье со стороны владельца вполне могут находиться рядом с ним и дольше. Особенно важно помнить о хрупкости таких собак и воздействии на них погодных условий, а также о профилактике заболеваний.

Источники: