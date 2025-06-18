Ученые разрабатывают устойчивые к заморозкам сорта персика и черешни

В России могут появиться новые сорта персика и черешни, которым не будут страшны весенние заморозки и зимние морозы. Разработкой новых сортов занимаются ученые Крымской опытно-селекционной станции - филиала Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова.

© runews24.ru

По словам доктора сельхознаук, заведующей отделом генетических ресурсов плодовых культур станции Оксаны Ереминой, сегодня селекционеры заняты разработкой новых сортов, отвечающих требованиям рынка. В то же время изменения климата, неожиданные заморозки весной и аномально теплые зимы, требуют создания более устойчивых к климатическим изменениям теплолюбивых растений.

В своей работе ученые используют базу, состоящую 450 сортов черешни и 360 сортов персика. При помощи классической селекции вкупе с новейшими генетическими и биотехнологическими методами ученые планируют разработать новые сорта в течение нескольких лет.

Ранее в России вывели сорт томата, снижающий холестерин. Также сообщалось, что в Госреестр включили два новых сорта пшеницы.