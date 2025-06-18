Российские ученые разрабатывают устойчивые к заморозкам сорта персика и черешни
В России могут появиться новые сорта персика и черешни, которым не будут страшны весенние заморозки и зимние морозы. Разработкой новых сортов занимаются ученые Крымской опытно-селекционной станции - филиала Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова.
По словам доктора сельхознаук, заведующей отделом генетических ресурсов плодовых культур станции Оксаны Ереминой, сегодня селекционеры заняты разработкой новых сортов, отвечающих требованиям рынка. В то же время изменения климата, неожиданные заморозки весной и аномально теплые зимы, требуют создания более устойчивых к климатическим изменениям теплолюбивых растений.
В своей работе ученые используют базу, состоящую 450 сортов черешни и 360 сортов персика. При помощи классической селекции вкупе с новейшими генетическими и биотехнологическими методами ученые планируют разработать новые сорта в течение нескольких лет.
Ранее в России вывели сорт томата, снижающий холестерин. Также сообщалось, что в Госреестр включили два новых сорта пшеницы.