Названа оптимальная частота смены постельного белья

Фармацевт Альваро Фернандес раскрыл оптимальную частоту смены постельного белья. Его слова приводит издание Vanitatis.

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Как отметил Фернандес, на постельном белье остаются отмершие клетки кожи, пот, нанесенный на лицо или тело крем, слюна и волосы. В результате через некоторое время, если его не сменить, кровать станет рассадником бактерий и грибков, предупредил врач.

По словам медика, сон в грязной кровати может вызвать раздражение кожи, прыщи, зуд в носу и глазах, аллергию и затрудненное дыхание. Чтобы этого не произошло, постельное белье необходимо менять один раз в неделю. Однако тем, кто сильно потеет, спит без одежды или живет с домашними животными, это нужно делать еще чаще, заключил Фернандес.

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