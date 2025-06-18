Агроном дал совет, как навсегда избавиться от одуванчиков

Желтые ковры из одуванчиков радуют глаз горожан с приходом весны, но у дачников вызывают нервный тик. Сорняк очень быстро захватывает территорию. Разбираемся, как быстро избавиться от вредителя раз и навсегда.

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Автор канала «Стеклянная сказка» на своем опыте столкнулся с проблемой лишней растительности на участке. Профессиональный агрономом, специализирующийся на борьбе с сорняками, предложил два варианта как победить одуванчики: как в Китае и по науке.

Первый вариант вообще не предусматривает массового истребления одуванчика, ведь для китайцев это растение — овощ! Цветок китайцы рассматривают не только как лекарственное растение: его тушат, жарят, солят, маринуют, добавляют в пельмени и салаты, готовят витаминные напитки. Жители Китая выращивают одуванчики в промышленных масштабах.

Однако истреблять одуванчики при помощи собственного желудка не самый удачный вариант для российских дачников и фермеров. Поэтому выбор остается за вторым способом.

Агроном посоветовал использовать гербицид на основе диметиламинной соли. Это позволит избавиться от сорняков, но сохранить газон. Действующее вещество уничтожает лопухи, одуванчики и пырей за три дня после опрыскивания. Химию разводят в соотношении 1 мл на 1 литр воды и точечно распрыскивают на сорняки.

К слову, народные методы, вроде уксуса, соды и воды, вызвали у профессионала смех. По его словам, эти способы работают только в интернете.

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