Как продлить жизнь японскому шпицу

Жители мегаполисов, а также небольших городов все чаще останавливают свой выбор на собаках мелких и миниатюрных пород. Например, на шпицах. Их плюшевая шерсть, дружелюбный нрав и энергичность покоряют будущих владельцев с первого взгляда.

В статье расскажем, сколько живут шпицы — померанские и другие виды — в домашних условиях (при домашнем содержании), и отличается ли продолжительность жизни у собак мальчиков и девочек этой породы. А также рассмотрим «уязвимые места» питомцев и способы предотвратить развитие некоторых заболеваний — это все может помочь продлить жизнь любимцу.

Что влияет на продолжительность жизни шпицев?

Не секрет, что на долголетие животного влияет не только его размер и породные особенности, но и уход, содержание и питание, которое ему обеспечивает владелец.

Разберем эти факторы более подробно:

Сбалансированное питание. Домашние животные, получающие сбалансированный по всем нутриентам (питательным веществам) рацион, меньше склонны к различным заболеваниям и в итоге могут прожить дольше. Вакцинация и обработка от паразитов. Профилактика инфекционных заболеваний — лучшая защита для вашего питомца, поскольку вирусные и бактериальные болезни могут быть крайне опасными для щенков и взрослых собак, а паразиты могут ослаблять их иммунитет, что также влияет на срок жизни шпица. Контроль здоровья у ветеринарного врача. Регулярные осмотры помогают выявить заболевание на ранней стадии или еще до его начала — это может сохранить здоровье и качество жизни питомца. Соблюдение гигиены. Недостаточное поддержание чистоты может стать причиной развития некоторых заболеваний, что может негативно сказаться на продолжительности жизни. Стрессовые факторы. Стресс, особенно хронический, может стать основой развития заболеваний нервной системы, а в дальнейшем — и других систем организма. Физические нагрузки. Уровень физической активности в сочетании с питанием влияет на вес питомца, от которого, в свою очередь, может зависеть его здоровье. Избыточный вес и ожирение влияют на сердечно-сосудистую, опорно-двигательную систему.

Сколько живут шпицы в домашних условиях?

В среднем представители мелких пород живут дольше собак крупных и гигантских размеров. Конечно, в каждом случае есть исключения, но у этой породы продолжительность жизни довольно большая. Среди шпицев есть долгожители. Были собаки, дожившие до 18-20 лет, что приблизительно соответствует 100-104 человеческим годам!

Средняя продолжительность жизни шпица составляет 13-16 лет.

Отметим, что эта цифра приблизительна, ведь каждый питомец имеет свои уникальные особенности. Задача владельца в данном случае — обеспечить правильный уход, питание, регулярные прогулки и физическую активность. Также нелишним будет знать первые признаки различных заболеваний, к которым эта порода имеет склонность. Если вовремя обращаться к ветеринарному врачу, ваш питомец не только проживет долгие годы, но и сохранит при этом активность и здоровье.

Хотя шпицы — это группа, по классификации FCI (Международной кинологической федерации) объединяющая множество пород, в том числе лаек, хаски, маламута, самоеда, акиту, сибу и других, мы будем рассматривать только те породы, которые непосредственно носят название «шпиц».

Немецкий той (померанский или цвергшпиц)

Померанский шпиц — один из 5 разновидностей немецкого шпица. У всех у них продолжительность жизни составляет в среднем от 13 до 16 лет.

«Померанцы» обычно отличаются неплохим здоровьем, за исключением тех случаев, когда у них есть генетические болезни. Поэтому при покупке щенка стоит расспросить заводчика о здоровье предков питомца. Рост померанского шпица составляет около 21 сантиметра, а вес должен соответствовать размеру (от 1,9 до 3,5 килограммов).

Немецкий вольфшпиц (кеесхонд)

Как и все остальные разновидности, кеесхонд живет приблизительно 13-16 лет, однако это весьма усредненная цифра, не учитывающая особенности конкретных собак и условия содержания, которые значительно влияют на эти сроки.

Высота в холке составляет около 43-46 сантиметров, а вес — 14-18 килограммов. Это один из самых крупных представителей породы.

Немецкий большой (гроссшпиц)

Также его называют гроссшпицем — этот пес самый крупный из немецких шпицев. Он достигает высоты до 50 сантиметров в холке, а его вес — до 17-20 килограммов. В отличие от померанского, он относится к категории средних собак. Срок жизни составляет от 13 до 16 лет и зависит, как и в предыдущих случаях, от ухода хозяина.

Немецкий средний (миттельшпиц)

Миттельшпицы достигают высоты до 40 сантиметров в холке, а весят порядка 10-12 килограммов. Так же, как и гроссшпиц, этот пес относится к группе собак средних размеров. Продолжительность жизни составляет в среднем от 13 до 16 лет, но может быть больше при обеспечении надлежащих условий.

Немецкий малый (кляйншпиц)

Кляйншпиц размером чуть больше «померанца»: его рост в холке не превышает 29 сантиметров, а вес составляет всего 4-9 килограммов. Его легко спутать с померанским шпицем, отличия заключаются лишь в особенностях шерсти (у кляйншпица она несколько длиннее и более склонная к колтунам), а также в форме морды. Продолжительность жизни в среднем — 13-16 лет.

Японский

Срок жизни представителей этой породы составляет около 10-16 лет. Рост достигает 38 сантиметров, а вес — 8 килограммов. Внешне отличить японского и немецкого шпица может быть сложно, поскольку ярких наглядных отличий между этими породами нет. Как понятно из названия, этот шпиц был выведен в Японии.

Норботтен (норботтенская лайка)

Продолжительность жизни — приблизительно 12-16 лет. Норботтен шпиц достигает 42-45 сантиметров в холке, а его вес составляет 12-15 килограммов. Эта выведенная в Швеции порода, пожалуй, имеет достаточно отличий от перечисленных ранее шпицев и внешне похожа больше на лаек, например карельскую медвежью собаку или карело-финскую лайку.

Влияет ли пол на продолжительность жизни шпицев?

Еще на том этапе, когда владельцы только планируют завести питомца, у многих из них возникает вопрос: а есть ли разница в продолжительности жизни между самцами и самками? Кого лучше заводить, чтобы любимец прожил рядом как можно дольше? Давайте рассмотрим, сколько живут шпицы в домашних условиях в зависимости от пола.

Мальчики

На самом деле, срок жизни связан не с полом, а с состоянием здоровья животного. Хотя порой интактные (некастрированные) самцы могут жить меньше, чем самки. Это связано с возможной конкуренцией с другими самцами из-за полового поведения. Некастрированные собаки чаще сбегают с поводка, что может быть чревато получением травм.

Девочки

Срок жизни самок также зависит от проведения кастрации и стерилизации, ведь эти операции предотвращают развитие некоторых опасных заболеваний, а также болезней, передающихся половым путем. Кроме того, стерилизация исключает незапланированную вязку, ведь беременность и роды — очень сложный период в жизни собаки.

Сколько лет шпицу по человеческим меркам?

Маленькие собаки растут гораздо быстрее крупных. К 10 месяцам многие из них уже достигают полной физиологической зрелости. При этом процессы старения у шпицев мелких пород проходят медленнее, чем у крупных питомцев, то есть стареть они начинают позже. Но можно ли сопоставить возраст питомца и человека? Очень приблизительно. Оценить, сколько живут шпицы, померанские и другие виды, по человеческим меркам, можно по следующей таблице:

Возраст собаки \ по человеческим меркам:

15 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104

Предрасположенность шпицев к болезням

Каждая порода уникальна, и у каждой есть свои «уязвимые места», о которых важно знать, чтобы предотвратить развитие заболеваний и, в конечном итоге, продлить жизнь любимцу. У шпицев тоже есть несколько таких особенностей и склонностей к болезням разных органов и систем — расскажем о самых распространенных.

Заболевания крови

Метгемоглобинемия — это заболевание крови, при котором нарушается обмен кислорода в организме. Проявляется плохая переносимость физических нагрузок и синюшность языка. Болезнь может иметь как врожденный, так и приобретенный характер.

Вывих коленной чашечки (пателла)

Это заболевание связано с деформацией коленного сустава. Может быть врожденным и приобретенным, быть вызванным травмой, прыжками с поверхности (например, дивана) или скользким покрытием пола. Также у собак этой породы достаточно часто диагностируют дисплазию тазобедренного сустава — нарушение развития сустава.

Заболевания кожи

Плохое состояние кожи и шерсти сигнализирует о проблемах в организме животного. У шпицев может развиваться атопический дерматит (аллергия на агенты окружающей среды), а также пиотравматический дерматит («хот-спот») — заболевание, при котором на коже внезапно появляются болезненные и зудящие красные пятна.

Заболевания ротовой полости

Из-за особого строения челюсти у шпицев нередко возникает зубной камень и другие заболевания в ротовой полости, вызывающие неприятный запах из пасти. При отсутствии регулярных чисток зубов образующийся налет быстро формирует камень, который затем может вызывать болезни десен и пародонтоз — патологическое изменение околозубных тканей.

Заболевания глаз

У шпицев несколько «выпуклые» глаза, в результате чего у них могут возникать слезотечения и травмы глазного яблока и роговицы. Также у этих пород встречается атрезия (заращение) слезных протоков, в результате чего образуются так называемые «слезные дорожки». Важно не только следить за состоянием глаз любимца, но и регулярно проводить чистку с помощью специализированного лосьона.

Как продлить жизнь шпицу?

Каждый владелец желает долголетия своему любимцу и задается вопросом, возможно ли увеличить срок его жизни. Для этого необходимо предотвратить развитие возможных заболеваний, что можно обеспечить с помощью некоторых несложных условий. Они и позволяют продлить срок жизни померанского и других видов шпицев.

Сбалансированный рацион

Для поддержания здоровья и увеличения продолжительности жизни любимца нужно обеспечить ему подходящий качественный готовый рацион или сбалансированный рацион домашнего приготовления (обязательно составленный ветеринарным врачом). Важно исключить еду со своего стола и излишние лакомства. Обязательно подсчитывайте суточную калорийность порций, чтобы избежать перекорма и появления избыточного веса.

Физическая активность

Регулярность физических упражнений тоже влияет на то, сколько проживет шпиц. Ведь это очень активная и энергичная собака, которой требуется не менее двух прогулок в день. На свежем воздухе можно устраивать игры и занятия по дрессировке, но не нужно превышать рекомендуемый ветеринарным врачом уровень активности. Также стоит проконсультироваться о возможных противопоказаниях, ведь некоторым собакам определенные виды упражнений могут быть запрещены.

Вакцинация и противопаразитарные обработки

Здоровых питомцев необходимо обрабатывать от глистов регулярно, примерно 4 раза в год или чаще, в зависимости от конкретных условий в разных регионах. Не стоит забывать также и о ежегодной вакцинации. Прививка сохранит здоровье питомца, защитит его от инфекций, особенно опасных для щенков. Вакцинированные шпицы живут, чаще всего, дольше тех, которым не делают прививки.

Осмотры у ветеринарного врача

Здоровых питомцев до 7 лет нужно приводить в ветеринарную клинику на осмотры ежегодно для контроля здоровья. Собак старше 7 лет, а также тех, у кого уже были диагностированы заболевания, рекомендуется осматривать раз в полгода или чаще — это оптимальная частота визитов, которая позволяет вовремя обнаружить возможные патологии на ранней стадии.

Стерилизация или кастрация

Владельцам следует помнить, что не подлежащих разведению питомцев лучше кастрировать. Так снижается риск развития опухолевых заболеваний и других гормональных изменений с возрастом. Кроме того, это позволяет избежать травматизации из-за полового поведения. Качество жизни питомца улучшается, а ее срок увеличивается на несколько лет.

Снижение уровня стресса

Стрессом для собаки может обернуться любое изменение в привычном укладе жизни: переезд, ремонт, смена или долгое отсутствие владельца, появление нового члена семьи или питомца и т. д. Чтобы пес легче переживал подобные изменения, стоит позаботиться о его социализации с раннего возраста. А если стрессовые факторы невозможно устранить, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом об использовании успокоительных средств. Это позволит шпицу прожить дольше.

Гигиена и уход

Шерсть питомца требует регулярного ухода. Моют шпицев по мере необходимости специальным шампунем — слишком часто это делать не стоит. Зубы чистят щеткой со специальной пастой для животных 3-4 раза в неделю. Стричь шерсть «померанцам» нельзя, поскольку она обладает особыми свойствами, защищающими кожу от холода и солнечных лучей. Стрижкам лучше предпочесть уход с помощью специализированных щеток.

Резюме

В основном продолжительность жизни представителей этой породы составляет приблизительно 13-16 лет.

Вакцинация, питание, активность, гигиена и уход, ветеринарные осмотры влияют на то, сколько лет в среднем живут собачки породы шпиц в домашних условиях.

Продолжительность жизни не зависит от пола.

Представители этой породы предрасположены к заболеваниям крови, суставов, глаз, ротовой полости, проблемам с кожей и шерстью.

Жизнь шпица можно продлить, благодаря сбалансированному рациону, физической активности, вакцинации, осмотрам у ветеринарного врача, стерилизации, снижению уровня стресса и правильному уходу.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Сколько в среднем живут померанские шпицы в домашних условиях?

Продолжительность жизни «померанца» составляет в среднем 13-16 лет. Большое значение имеет состояние здоровья питомца, наличие перенесенных заболеваний, а также содержание и питание. Более полно факторы продления жизни и «уязвимые места» породы, на которые стоит обратить внимание, рассматриваем в статье.