Какие культуры можно засевать по второму кругу летом

Когда первый ранний урожай уже собран, земля на грядках не должна простаивать. Конец июня и начало июля — прекрасное время для второго сева. Некоторые культуры отлично взойдут, нальются силой и успевают вызреть до первых заморозков. Садовод Павел Пахомов рассказал о пяти культурах, которые можно и нужно посеять повторно — и зачем это делать.

© РИА Новости

Редис: хрустящий фаворит середины лета

Редиска быстро всходит, не требует особого ухода и радует урожаем уже через 25–30 дней. Летний сев предпочтительнее в слегка затененных местах, чтобы корнеплод не уходил в стрелку. Кроме того, в разгар сезона исчезает главный враг редиса — крестоцветная блошка. Такой «второй урожай» особенно хорош для летних салатов и легких закусок.

Шпинат: сила железа на осень

Шпинат — культура короткого дня. Поздний посев помогает избежать стрелкования и получить нежные, сочные листья. Кстати, посеянный в середине лета, он будет особенно богат микроэлементами, ведь растение накапливает их, готовясь к холоду. Его можно и есть в свежем виде, и замораживать впрок — витаминный заряд пригодится зимой.

Укроп и петрушка: зелень, которая никогда не лишняя

В конце июня и июле зелень сеют заново, ведь первая волна обычно уже срезана или утратила аромат. Летний посев позволяет получить свежую зелень в сентябре и даже октябре, если осень теплая. Особенно хороша петрушка — она устойчива к холодам и отлично зимует, если не срезать всю листву под корень.

Китайская капуста: поздний, но щедрый урожай

Эта культура отлично подходит для второго круга: день, который в июле пойдут на убыль, и прохлада августа стимулируют формирование кочана. Сажают в июле, а собирают урожай через 50–60 дней. Китайская капуста нежная, сочная и в это время особенно вкусна. Главное — не забывать поливать и притенять в сильную жару.

Репа: забытая классика позднего урожая

Репа неприхотлива, быстро зреет и богата витаминами. Ее второй сев возможен с конца июня до начала августа. Корнеплоды успевают вырасти к октябрю и хорошо хранятся, особенно если их вовремя собрать и просушить. К тому же репа менее капризна, чем редис, и подходит для более тяжелых почв.

Почему второй сев — разумная практика