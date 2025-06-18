Эксперт объяснил, почему в СССР мыли люстры

В советское время люстры мыли из-за острого дефицита. Об этом «Газете.Ru» рассказала CEO и основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова.

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«Вещей было мало, поэтому ими дорожили и старались сохранить в порядке. Люстры часто были хрустальные, тяжелые, дорогие — их берегли и регулярно "воскресали" с помощью мыла, тряпок и тазиков. Сегодня люстра — элемент интерьера, который легко заменить. Чаще — это простая конструкция, а не произведение светового искусства», — заявила эксперт.

Она обратила внимание, что со временем изменилось восприятие уборки.

«Чистота перестала быть публичным показателем добропорядочности и стала делом личного комфорта. Если в советской культуре уборка была почти ритуалом (особенно перед праздниками), то сегодня ее роль скорее утилитарная. Мы убираем не для оценки извне, а чтобы нам самим было хорошо», — сказала Нагибова.

Эксперт отметила, что поменялся и ритм жизни.

«Раньше у людей было больше времени на домашние дела: рабочий день часто заканчивался раньше, а домохозяйки составляли заметную часть населения. Сегодня темп жизни стал выше — больше работы, меньше свободного времени. Трудоемкие задачи вроде мытья люстр все чаще откладывают «на потом», отдавая приоритет более быстрым и удобным способам поддержания порядка», — пояснила Нагибова.

Она добавила, что в СССР порядок в доме был делом общественным: соседи заглядывали, гости приходили часто, а проверки из санэпидемстанции могли случиться неожиданно. По словам Нагибовой, сейчас люди реже устраивают приемы, не боятся лишней пылинки и не чистят квартиру «до блеска» ради чужого мнения.

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