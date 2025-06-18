Эксперт объяснил, чем отличается премиальный клининг от среднего

Перед допуском к объекту клинеров проверяют службы безопасности клиента, а также ставят специальные камеры. Об этом «Газете.Ru» рассказала CEO и основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибовая.

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«Перед допуском к объекту клинеров проверяют службы безопасности клиента. Клинер подписывает NDA. Униформа обязательна, нередко — со встроенными идентификаторами, камерами и видеорегистраторами. С их помощью весь процесс уборки фиксируется, чтобы исключить инциденты или недоразумения», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что само присутствие клинера максимально незаметно.

«Они не имеют права контактировать с жильцами, не задают вопросов, перемещаются строго по маршрутам и временным слотам. Согласно брифу, создается ощущение "невидимого сервиса"», — отметила Нагибовая.

По ее словам, в элитной недвижимости уборка часто страхуется — заказчик вправе запросить полис, покрывающий возможные риски на время клининга.

«Это распространенная практика, особенно если в доме находятся предметы коллекционной и музейной ценности. Клининговые компании предлагают такие страховки как часть премиального пакета услуг. Девелоперы премиального жилья уже проектируют дома с учетом работы персонала клининговой компании: отдельные входы, скрытые кладовые, специальные зоны для переодевания и подготовки. Личный клинер становится таким же элементом сервиса, как консьерж, охрана или valet parking», — объяснила Нагибовая.

Эксперт по клинингу заявила, что в интерьерах ультра-богатых встречаются материалы, требующие особого обращения.