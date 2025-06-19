Кинолог назвал полезные для собак продукты

Собакам полезно есть чернику, тыкву и гречку, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В разговоре с РИАМО он подчеркнул, что в питании питомцев стоит аккуратно относиться к модным новинкам и заманчивым предложениям, которые предлагает рынок. Собаке достаточно простого сбалансированного питания.

По словам эксперта, черника и льняное масло очень полезны для собак. Ягода действует как природный антибиотик, а масло с Омега-3 улучшает шерсть и ЖКТ.

Также сюда можно отнести гречку и тыкву, отмечает специалист. Гречневая крупа с клетчаткой и белком (как перекус) и сырая тыква для профилактики мочекаменной болезни допустимы в рационе собак. При этом важно понимать, что тыквенные семечки в организме псов не усваиваются.

Ранее Голубев назвал шоколад вредным для здоровья собаки.