Ветеринарный врач рассказала, как правильно играть с кошкой

Оптимальный режим игр с кошкой включает две–три короткие сессии в день и одну–две более продолжительные – для активных питомцев. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Российского биотехнологического университета Юлия Меликова.

«Кошки – хищники от природы, и им необходимо регулярно реализовывать охотничий инстинкт. Оптимальный режим – две–три короткие, по 5–15 минут, игровые сессии в день, лучше утром и вечером, когда кошки наиболее активны. Также – одна–две более длительные игры, до 20 минут, – если питомец очень энергичный», – сказала Меликова.

Она пояснила, что игры с кошкой – это не просто развлечение, но и важный вклад в ее здоровье.

«Во-первых, физическая активность укрепляет мышцы и суставы, поддерживает вес и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Во-вторых, игры способствуют снижению стресса, нормализации сна и улучшению настроения. В-третьих, совместные игры укрепляют связь между кошкой и хозяином», – отметила Меликова.

Она рекомендовала выбирать игры, имитирующие охоту, и интерактивные головоломки.

«Лучше всего подходят удочки с перьями, двигающиеся игрушки на веревочке, кормушки-пазлы и шарики с лакомствами. Также полезны игрушки из джута с кошачьей мятой – они помогают питомцу расслабиться после активной игры. Некоторые игрушки, наоборот, могут быть опасны: не рекомендуется использовать лазерные указки – они вызывают фрустрацию, так как нет «добычи», – уточнила Меликова.

Ветеринарный врач добавила, что использовать для игры мелкие предметы опасно, так как питомец может проглотить их, также не рекомендованы игрушки с длинными нитками или синтепоном – кошка может съесть наполнитель.

Кроме того, если питомец перестает реагировать на игрушку, отворачивается, ложится на бок, часто дышит или начинает кусаться без интереса – это сигналы к завершению игры.