Как июньская непогода повлияет на урожай

Июньская непогода, которая установилась в Московском регионе, может замедлить созревание урожая. Об этом «Москве 24» рассказал агроном и биолог Михаил Воробьев.

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По его словам, текущие климатические условия не нанесут существенного вреда, потому что это «нормальная летняя погода». Он отметил, что тревожиться и спасать посадки не придется — урожай созреет чуть позже.

«Например, сейчас на подходе клубника: ягоды поспеют дней на пять позже. На пару-тройку дней замедлится созревание огурцов, помидоров, перцев, баклажанов, а кто-то еще арбузы и дыни посадил. Не страшно, подождем, это небольшой промежуток времени», — подчеркнул Воробьев.

Агроном отметил, что такая погода поможет защитить участки от некоторых насекомых-вредителей, потому что в это время они предпочитают не выползать. Исключение составят слизни, заключил он.

Накануне сообщалось, что жители Москвы пожаловались на нашествие гигантских слизней. Моллюсков, размером с ладонь, заметили горожане в разных районах столицы, в частности на юге столицы, у Борисовских прудов. Ситуацией со слизнями обеспокоены дачники Московского региона, которые утверждают, что после визита таких гостей на участок от урожая и декоративных растений ничего не остается.