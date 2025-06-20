Растения пускают корни в почву глубже, чем считалось ранее

Международная команда ученых проанализировала образцы почвы и корней, взятых из земли на глубине до двух метров в разных природных зонах. Оказалось, что почти в 20% экосистем растения имеют два слоя корней, а не один, как считалось ранее. Верхний слой находится на глубине 30–40 сантиметров, а нижний уходит вглубь до метра. Благодаря этому растения дополучают редкие питательные вещества и лучше впитывают углекислый газ, уходящий глубоко в почву. Новые данные позволят пересмотреть роль растений в смягчении последствий глобального потепления. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Растения и деревья пускают свои корни в землю, чтобы впитывать воду, питательные вещества и углекислый газ из почвы. До сих пор считалось, что основная часть корневой системы находится неглубоко — в пределах 30–40 сантиметров, — а все, что находится ниже, оставалось вне поля зрения из-за методов исследований.

Теперь международная команда ученых решила выяснить, насколько глубоко растения пускают свои корни. Для этого они проанализировали данные Национальной сети экологических обсерваторий (NEON) США, состоящие из образцов, взятых из почвы на глубине до двух метров. Исследователи изучили информацию о структуре почв и корней в разных природных зонах — от тундры Аляски до тропических лесов Пуэрто-Рико.

Оказалось, что почти в 20% экосистем корни находятся на «двойной» глубине. Верхний слой корней располагается в пределах 30–40 сантиметрах от поверхности, а нижний уходит вглубь до метра и позволяет растениям дополучать редкие питательные вещества. По словам авторов, глубокие корни могут играть важную роль в хранении углерода, труднодоступного для переработки с поверхности.