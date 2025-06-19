Кинолог рассказал, зачем собаки раскапывают ямы летом

Если собака раскапывает яму летом, то это может быть признаком того, что питомец уже перегрелся и есть риск теплового удара. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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«Если собака раскапывает себе ямку летом, то это тревожный сигнал – обычно так питомец пытается спастись от жары. Раскопанная земля еще хранит прохладу, и, укрывшись в ней, животному будет легче. Собаке тяжело находиться на улице, если температура воздуха выше 27 градусов», – сказал Голубев.

Он добавил, что если питомец пытается вырыть себе ямку и улечься в нее, то лучшим решением будет вернуться домой.

«В земле могут быть самые разные паразиты, личинки насекомых, и, конечно, говоря о домашней собаке, вы должны быть уверены, что она вакцинирована и обработана от паразитов. А еще копание – это естественное поведение для собаки, которое вредно запрещать. Поэтому в загородном доме придется приучить питомца к определенным местам, где рыться ему разрешено, чтобы не пострадала рассада», – подчеркнул Голубев.

Глава РКФ отметил, что если по каким-то причинам невозможно покинуть улицу, то необходимо разместить животное в тени, смочить ему лапы, уши и нос.