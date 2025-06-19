Эксперт рассказала, как часто нужно стирать подушки

Иммунолог призвала стирать подушки раз в три месяца. С той же частотой необходимо менять одеяло.

В первую очередь это касается людей, страдающих аллергией на клещей домашней пыли, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач, кандидат медицинских наук, член Европейской академии аллергии и клинической иммунологии Ольга Жоголева.

«Клещи домашней пыли — это один из распространённых аллергенов. Они разрушаются при стирке 60°, поэтому смена белья со стиркой соответствующей температуры может очень помогать. До половины взрослого населения в разных странах страдает аллергическим ринитом. Мы знаем про срок в три месяца, когда говорим про стирку подушек, потому что в них как раз размножаются аллергены клещей домашней пыли. Одеяло по возможности с той же чистотой, просто это не так доступно, как стирка подушек. Это действие тоже направлено в первую очередь на людей с аллергией на клещей домашней пыли. Говорить о том, что это нужно делать каждому человеку, мы не можем».

Тем, у кого есть кожные высыпания, рекомендуется менять постельное бельё раз в неделю, отметила Жоголева.

«Что касается акне, прыщей, рекомендуется стирать постельное бельё в среднем раз в неделю, потому что обострение акне обусловлено флорой, которая живёт на коже».

Ранее дерматолог попросила не вытирать ноги и лицо одним полотенцем. Стоит иметь несколько тканевых изделий для разных частей тела. В противном случае «можно заработать конъюнктивит». Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предупредила доктор медицинских наук Юлия Галлямова.