Дешево и быстро: как смастерить переносную тень для грядки
Летний зной — серьезное испытание для самих растений. В особенно жаркие дни даже солнцелюбивые культуры могут страдать от перегрева, ожогов и потери влаги.
Чтобы спасти урожай, необязательно покупать дорогие конструкции — достаточно соорудить простую переносную тень, которую можно будет легко перемещать по участку. «Рамблер» расскажет, как сделать укрытие своими руками из подручных материалов.
Зачем и кому нужна тень на грядке?
В полдень в июне-июле температура воздуха может превышать 35 °C, а почва нагревается еще сильнее. При этом листья и плоды получают ожоги, а корни не справляются с испарением влаги.
Кому особенно важна тень:
- Салаты, шпинат, петрушка, укроп — быстро вянут, у них теряется вкус и аромат.
- Капуста, брокколи, цветная капуста — перегреваются, плохо формируют кочаны.
- Огурцы и перец — чувствительны к перегреву листьев и корней.
- Рассада — даже закалённая, она не переносит резкого солнца.
- Тенелюбивые растения вроде малины и смородины на южных склонах тоже выигрывают от временного затенения.
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Какую тень предпочитают растения?
Для огорода важна рассеянная, полупрозрачная тень, а не полная темнота. Это значит, что укрытие должно пропускать свет частично — как это делает крона дерева. Слишком плотный материал может замедлить рост.
Простые идеи переносной тени своими руками
1. Каркас из дуг + спанбонд или агроволокно
Что нужно:
- Парниковые дуги (металл, пластик, ПВХ).
- Укрывной материал с плотностью 30–50 г/м² (агроволокно, спанбонд, марля).
- Канцелярские зажимы, прищепки или бельевые резинки.
Как сделать:
- Воткните дуги в землю, формируя тоннель над растениями.
- Закрепите сверху укрывной материал.
- При необходимости снимайте или сдвигайте тент — агроволокно не нагревается и легко дышит.
- Можно передвинуть в течение дня, не повредив растения.
2. Тень на ножках из подручных материалов
Что нужно:
- Четыре деревянных кола, пластиковые трубы или старые черенки от лопат.
- Любая легкая ткань: старая простыня, мешковина, москитная сетка, порванная штора.
- Веревка, проволока, скобы.
Как сделать:
- Установите стойки по углам грядки.
- Натяните ткань горизонтально, как навес. Лучше используйте шторную тюль — она хорошо рассеивает свет.
- Закрепите веревками — важно, чтобы конструкция не сдуло ветром.
3. Рама на колесах или санях
Для особенно жарких регионов или рассады в ящиках подойдет мобильная тень:
Что нужно:
- Низкая деревянная рама из реек или пластиковых труб.
- Колеса от старой тележки или скольжение по саням/лыжам.
- Сетчатый материал или тонкая ткань.
Как работает:
Конструкцию можно катить вдоль грядки в зависимости от положения солнца. Это удобно, если растения находятся в ящиках или в теплице без затемнения.
4. Зонтик или пляжный тент
- Плюс: легко переместить, не требует креплений.
- Минус: маленькая площадь покрытия.
Хорошее временное решение для рассады в ведрах или контейнерах.
На что обратить внимание при изготовлении?
- Плотность укрывного материала: не берите слишком плотный (60 г/м² и выше) — может перегреть воздух под ним.
- Цвет ткани: белый, светлый или полупрозрачный материал отражает свет и снижает нагрев.
- Вентиляция: оставляйте зазоры по бокам, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
- Безопасность: избегайте острых кромок и плохо закрепленных опор — сильный ветер может перевернуть конструкцию.
Какие материалы не стоит использовать для тени?
- Черную пленку — перегревает воздух и не дает света.
- Толстый полиэтилен — создает парниковый эффект, может сжечь растения.
- Непроветриваемые плотные ткани (например, брезент) — не дышат, перегреваются.
Можно ли оставлять тень на весь день?
Если солнце особенно агрессивное — да, особенно с 11 до 17 часов. Но в пасмурные или прохладные дни тень лучше убирать, чтобы не спровоцировать вытягивание и грибковые болезни.
Переносная тень — простое и эффективное решение для спасения нежных растений в жару. Чтобы сэкономить бюджет, сделайте ее самостоятельно из подручных материалов — это легко и быстро!
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