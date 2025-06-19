Как не перекормить растения: пять признаков избытка удобрений

В огороде, как и в жизни, хорошего должно быть в меру. Если переборщить с витаминами, можно угробить растения. «‎Рамблер» расскажет, как понять, что растение «переело», и как его спасти.

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Что такое перекорм?

Это избыток минеральных веществ в почве, когда корневая система не успевает перерабатывать их нормально. Под действием избытка азота, калия, фосфора или микроэлементов у растений нарушаются обменные процессы, ослабляется иммунитет, а иногда буквально сгорают листья или корни.

Ирония в том, что «перекормленные» кусты на первый взгляд выглядят как супергерои: толстые, блестящие, яркие. А потом — внезапно — останавливаются в росте, болеют и не плодоносят.

Главные признаки перекорма

1. Резкий, неестественный рост зеленой массы

Растение как будто уходит в ботву: листва огромная, яркая, блестящая, а цветочных бутонов или завязей — ноль. Это классический избыток азота. Часто случается с томатами, перцем и тыквенными.

Как определить: стебли жирные, листья крупные, но вялые. Цветения нет даже в срок.

2. Края листьев сохнут и скручиваются

Это уже сигнал об избытке калия или хлора. Такие симптомы часто путают с засухой, но при достаточном поливе листья продолжают сохнуть. Такое явление чаще всего замечают на капусте, картофеле, салатах.

3. На листьях появляются ожоги

Если после подкормки листья покрылись пятнами, стали желтыми или обожженными, особенно по краям — возможен передоз минеральными солями, особенно при сухом внесении удобрений без последующего полива.

Как определить: «обожженные» края, листья буреют и опадают.

4. Корни начинают гнить

Избыток удобрений разрушает микрофлору почвы. Особенно страдают томаты и огурцы — их корни просто не справляются с токсичной концентрацией.

Как определить: растение вроде бы живое, но теряет тургор, даже при влажной почве.

5. Листья покрываются налетом или белыми пятнами

Это может быть реакция на переизбыток кальция (например, при злоупотреблении золой). В некоторых случаях это реакция на слишком щелочную почву.

Какие удобрения чаще всего вызывают избыток?

1. Азотные удобрения

аммиачная селитра,

мочевина (карбамид),

сульфат аммония.

При избытке:

Растение «уходит в ботву» — много листьев, мало цветов и плодов. Листья становятся слишком темно-зелеными. Замедляется вызревание плодов. Повышается восприимчивость к болезням.

2. Калийные удобрения

калийная соль,

сульфат калия,

зола (богата калием).

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При избытке:

Листья скручиваются, края буреют.

Нарушается усвоение магния и кальция.

Возможны сухие пятна и замедление роста.

3. Фосфорные удобрения

суперфосфат,

двойной суперфосфат,

костная мука.

При избытке:

Затрудняется усвоение железа и цинка. Появляется хлороз (пожелтение листьев между жилками). Может нарушиться цветение.

4. Комплексные NPK-удобрения

«Фертика»,

«Кемира»,

«Агрикола».

При избытке:

Растение быстро накапливает зеленую массу, но ослабляется иммунитет. Признаки ожога по краям листьев. Уменьшение урожая при внешне здоровом виде.

5. Органические удобрения с высокой концентрацией

птичий помет,

навоз,

зеленое брожение трав (сидераты),

перегной.

При избытке:

Ожоги корней и листьев. Гниль у основания стебля. Повышенная кислотность или щелочность почвы.

Что делать, если уже перекормили?

Прекратить подкормки немедленно. Это, казалось бы, очевидно, но многие продолжают. Остановитесь, даже если «удобрение органическое», даже если «в инструкции написано можно чаще». Промыть корни. Если перекорм случился при поливе — пролейте растения обильно чистой водой. Это поможет вымыть излишки солей из корнеобитаемого слоя. Для тепличных культур — особенно актуально. Иногда достаточно двух–трех дней «промывания», чтобы растение пришло в норму. Добавьте мульчу или компост. Мульча (особенно на основе соломы, травы, перегноя) и компост помогают «смягчить» агрессивную среду. Они улучшают структуру почвы и нормализуют микрофлору. Используйте препараты с полезными микроорганизмами. Например, с бактериями Bacillus subtilis или Trichoderma. Они восстанавливают почву и снижают токсичность избытка удобрений. Такие средства часто используются после «химической нагрузки» в теплицах.

Как избежать перекорма?

Не смешивайте подкормки «на глаз». Не стоит миксовать золу с аммиачной селитрой, или использовать два состава подряд: один для роста, другой для плодоношения. Подкормка — как лекарство: важно не намудрить, чтобы не стало хуже. Разводите в строгом соответствии с инструкцией. Концентрацию удобрений лучше немного снизить, чем переложить «с запасом». Помните, что органика — тоже удобрение. Навоз, птичий помет, настои трав — мощные средства. Даже разбавленные они могут вызвать ожог или азотный перекорм, если поливать слишком часто. Учитывайте тип почвы. Песчаные почвы хуже удерживают минералы, а глинистые, наоборот, копят. Если не знаете тип — удобряйте реже и малыми дозами.

Подкормка — дело тонкое. Растениям не нужно «много», им нужно вовремя и по делу. Делайте перерывы, наблюдайте за реакцией, не экспериментируйте с дозировками.

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