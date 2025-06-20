У чихуахуа нашли гены древних индейских собак

Новое исследование от ученых из Оксфордского университета проследило невероятное путешествие лучшего друга человека по Америке.Авторы секвенировали 70 полных митохондриальных геномов древних и современных собак, живших от Центральной Мексики до Центрального Чили и Аргентины. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

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Оказалось, что все доиспанские собаки в Центральной и Южной Америке происходят от единственной материнской линии, которая отделилась от североамериканских собак, пришедших на континент вместе с людьми 13 000 лет назад.

Собаки расселялись достаточно медленно — примерно с 7000 до 5000 лет назад. Лучшие друзья человека распространялись по Центральной и Южной Америке вместе с распространением культивации маиса ранними земледельческими сообществами. Псы постепенно адаптировались к новым условиям жизни.Вместе с европейцами в Америку пришли новые линии собак, которые в значительной степени заменили коренные. Однако ученые обнаружили, что некоторые современные чихуахуа все еще несут материнскую ДНК своих доиспанских мезоамериканских предков. Эти редкие генетические следы подчеркивают глубокие корни этой знаковой породы. (Считается, что чихуахуа возникли в доиспанской Мексике, название породы связывают с названием мексиканского штата Чиуауа.)

Ведущий автор исследования доктор Орели Манин: «Это исследование подчеркивает важную роль ранних аграрных обществ в распространении собак. В Америке распространение псов было настолько медленным, что собаки успели разделиться на четкие генетические линии между Северной, Центральной и Южной Америки. Это необычно для домашних животных».

Исследование добавляет новую главу в длинную совместную историю собак и людей.