Селекционер рассказал, что нужно сделать садоводам в июне

Агроном Дубцова напомнила садоводам о подкормке смородины в июне
Агроном-селекционер Мария Дубцова напомнила садоводам, что в середине июня нужно провести подкормку смородины для получения хорошего урожая.
Весной смородине необходим азот для роста, а в начале лета — фосфор и калий для формирования ягод, как и в конце лета и осенью — для подготовки к зимовке, объяснила она в беседе с URA.RU.
По словам Дубцовой, в середине июня смородина переживает ключевой момент развития — идёт интенсивное созревание ягод. В этот период растению нужны преимущественно калий, чтобы ягоды были сладкими, и фосфор, который обеспечит их крупный размер и правильное развитие.
Ранее агроном-биолог Михаил Воробьёв в беседе с «Радио 1» заявил, что летом нужно не только обеспечивать растениям хороший и мощный полив, но и рыхлить землю.