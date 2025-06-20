Селекционер рассказал, что нужно сделать садоводам в июне

Агроном-селекционер Мария Дубцова напомнила садоводам, что в середине июня нужно провести подкормку смородины для получения хорошего урожая.

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Весной смородине необходим азот для роста, а в начале лета — фосфор и калий для формирования ягод, как и в конце лета и осенью — для подготовки к зимовке, объяснила она в беседе с URA.RU.

По словам Дубцовой, в середине июня смородина переживает ключевой момент развития — идёт интенсивное созревание ягод. В этот период растению нужны преимущественно калий, чтобы ягоды были сладкими, и фосфор, который обеспечит их крупный размер и правильное развитие.

Ранее агроном-биолог Михаил Воробьёв в беседе с «Радио 1» заявил, что летом нужно не только обеспечивать растениям хороший и мощный полив, но и рыхлить землю.