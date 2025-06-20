Как создать уют в квартире

Уют в квартире: несколько хитростей, как обустроить свое гнездышко
Выражение «мой дом — моя крепость» появилось неспроста. В своем обустроенном гнездышке мы черпаем силы для следующего дня. Своим видением того, как сделать квартиру максимально уютной, поделилась автор канала «Деловая косметичка».
Какой бы ни был дома ремонт, сколько бы денег вы ни вложили в дизайн, но главным остается — чистый и свежий воздух. В квартире не должно быть никаких неприятных запахов. Проветривать помещение нужно в любое время года. Добавят плюсов к уютной атмосфере комнатные растения и книжный шкаф. Приобретение последнего послужит также хорошим стимулом к покупке новых книг и, как следствие, расширению кругозора. Напольные зеркала придают обстановке дома особую эстетику. С помощью зеркала можно очень выгодно обыграть интерьер или визуально расширить пространство. Покупка ковра для автора канала стала экспериментом и даже авантюрой, поскольку ассоциировался он с «бабушкиными» настенными коврами. Однако в итоге это оказалось одним из лучших приобретений года. Ходить босиком по мягкому ворсу было максимально приятно. Теперь автор задумывается о том, чтобы купить ковровое покрытие на всю площадь комнаты. Ранее мы рассказывали об интересной особенности жизни в СССР: в квартирах-хрущевках была маленькая комната без окон, электричества и вентиляции. Жильцы использовали ее по-разному, но в большинстве случаев как кладовку.