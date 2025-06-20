Как создать уют в квартире

Выражение «мой дом — моя крепость» появилось неспроста. В своем обустроенном гнездышке мы черпаем силы для следующего дня. Своим видением того, как сделать квартиру максимально уютной, поделилась автор канала «Деловая косметичка».

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Какой бы ни был дома ремонт, сколько бы денег вы ни вложили в дизайн, но главным остается — чистый и свежий воздух. В квартире не должно быть никаких неприятных запахов. Проветривать помещение нужно в любое время года. Добавят плюсов к уютной атмосфере комнатные растения и книжный шкаф. Приобретение последнего послужит также хорошим стимулом к покупке новых книг и, как следствие, расширению кругозора. Напольные зеркала придают обстановке дома особую эстетику. С помощью зеркала можно очень выгодно обыграть интерьер или визуально расширить пространство. Покупка ковра для автора канала стала экспериментом и даже авантюрой, поскольку ассоциировался он с «бабушкиными» настенными коврами. Однако в итоге это оказалось одним из лучших приобретений года. Ходить босиком по мягкому ворсу было максимально приятно. Теперь автор задумывается о том, чтобы купить ковровое покрытие на всю площадь комнаты. Ранее мы рассказывали об интересной особенности жизни в СССР: в квартирах-хрущевках была маленькая комната без окон, электричества и вентиляции. Жильцы использовали ее по-разному, но в большинстве случаев как кладовку.