Президент кинолог объяснил, где нельзя купаться собакам

Фонтан, как и любой городской пруд — это стоячая вода, непригодная для купания людей и животных. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, в таких водоемах размножается множество вредоносных организмов.

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«Высокая температура и стоячая вода — это идеальное сочетание для быстрого размножения микроорганизмов и вирусов. Питомец может заразиться инфекциями, которые могут привести не только к отравлению, но и к летальному исходу», — сказал Голубев.

Он добавил, что купание в жару не поможет собаке охладиться, поскольку как только животное вылезает из водоема, влага начинает быстро испаряться с шерсти, создавая парниковый эффект, от которого питомцу становится только хуже.

Вместо этого эксперт посоветовал смачивать собаке лапы и нос, а также регулярно поить чистой водой.

До этого Голубев рассказал, как кормить собаку в жару. Пища, по его словам, должна быть легко усвояемой.

Если животное ест сухой корм, проблем быть не должно, поскольку в профессиональных линейках имеются все необходимые витамины и микроэлементы. Однако если питомец приучен к натуральной пище, в жару его рацион должен быть под особым контролем: нужно следить за качеством мяса, избегать скоропортящихся продуктов, не оставлять еду в миске, объяснил кинолог.