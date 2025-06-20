Кинолог рассказал, что делать при встрече с волкособом

Гибрид собаки и волка никогда не нападет на человека первым, однако нельзя пытаться дергать его за поводок или гладить, заявил НСН Владимир Уражевский.

© unsplash

Волкособы (гибрид волка и собаки, – прим. НСН) – особенный вид собак, их содержание несет для хозяина дополнительные риски и проблемы, так что те, кто захочет завести такое животное, должны соблюдать ряд серьезных правил. Об этом в беседе с НСН рассказал кинолог, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что гибрид волка и собаки сбежал в подмосковной деревне Воскресенки под Серпуховом. Власти призывали местных быть бдительными и осторожными. Хозяин же утверждает, что годовалый щенок ручной и пугливый, а сбежал во время прогулки — испугался звука газонокосилки. Уражевский подчеркнул, что такие собаки склонны к побегам, и забор на участке, где они содержатся, должен быть выше четырех метров.

«Согласно федеральному закону об ответственном обращении животными от 2018 года, эта собака относится к особой группе, они должны быть всегда в намордниках и на поводке. Хозяева несут за нее особую ответственность, если будут какие-то проблемы. Гибриды волка с собакой не подходят для содержания неопытным людям, потому что могут преодолевать очень высокие вольеры, заборы. Вольер должен быть высотой четыре метра или даже больше, потому что эти животные склонны к побегам», — уточнил он.

При встрече с волкособом кинолог посоветовал не стараться каким-либо образом с ним взаимодействовать и отметил, что первой такая собака никогда не нападает.

«Первой такая собака никогда не набросится. В отличие от тех собак-парий, которые рождаются поколениями на улице, волкособы не будут защищать свою территорию, а освободят путь для человека. Они могут быть опасны, только когда вы попытаетесь что-то сделать с ними - взять на поводок, например. При встрече с такой собакой лучше не пытаться ничего предпринимать в отношении нее», — подытожил он.

По словам Уражевского, у таких особей есть свои особенности черт характера, они сложно уживаются с питомцами поменьше и не всегда готовы принимать ласку.

«Такие собаки отличаются от тех собак, к которым мы привыкли. Они более пугливые, осторожные, боятся огня, плохо дрессируются. Если оказываются загнаны в угол в момент, когда их хотят погладить, могут думать, что им угрожает опасность, и способны проявить агрессию. Часто могут причинять проблемы кошкам и другим маленьким собакам, поэтому гибриды могут содержаться только в специальных питомниках, которые выводят новые породы. Должно пройти много поколений, минимум семь, чтобы гибрид волка и собаки стал более покладистым и поддавался дрессировке», — рассказал собеседник НСН.

Ранее Уражевский в беседе с НСН заявил, что в России нужно вернуть советский опыт покупки овчарок и других серьезных пород собак – только после собеседования будущего владельца.