Пять фактов о собаках, которые нужно знать их владельцам

Пять фактов о пищеварении собак раскрыл в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он подчеркнул, что именно правильное пищеварение считается чуть ли не основой здоровья и хорошего функционирования организма — как у людей, так и у собак.

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«Многим хозяевам свойственно приписывать питомцу человеческие качества, особенно в вопросах питания. Например, часто приходится слышать истории, когда владелец старается смачивать сухой корм, считая, что так он лучше усваивается, а сухомятка вредна животному, или о том, что питание необходимо разнообразить, так как собака не захочет есть одно и то же каждый день. И таких стереотипов много», — отметил он.

Факт 1: Собаки жуют иначе

Челюсть человека, объяснил Голубев, может двигаться из стороны в сторону, что позволяет тщательно пережевывать пищу. Собаки же не умеют жевать так, как люди, поэтому часто заглатывают корм целиком, что пугает хозяев. Однако, по словам специалиста, это нормально: так питомец быстрее доставляет еду в желудок, поскольку его слюна практически не расщепляет пищу. Зато уровень желудочной кислоты у собак значительно выше, что помогает переваривать даже крупные куски.

Факт 2: У собак более короткий пищеварительный тракт

Собаки, в отличие, например, от кошек, относятся к факультативным хищникам, то есть условно всеядным животным. Поэтому многие хозяева считают, что рацион питомца должен быть разнообразным. Отчасти это заблуждение. У собак довольно короткий пищеварительный тракт, поэтому вернее сказать, что им нужна легкоусваиваемая и привычная пища.

Факт 3: У собак меньше вкусовых рецепторов

Это еще одна причина, по которой собакам не требуется такое разнообразие в еде, как людям. В еде они прежде всего полагаются на обоняние, которое у них в разы сильнее человеческого. А вот вкусовых рецепторов у собак, напротив, примерно в шесть раз меньше. Их главная задача — утолить голод и получить все необходимые микроэлементы.

Факт 4: У собак лучше развит рвотный рефлекс

Иногда приступы рвоты могут не представлять опасности. У собак этот рефлекс развит сильнее, и с его помощью они могут избавляться от излишков еды, некачественной пищи или даже целенаправленно отрыгивать содержимое желудка для его очистки. Порой это указывает на нехватку клетчатки. Однако если приступ рвоты не единичный и сопровождается другими симптомами — отказом от пищи и воды, обильным слюнотечением, беспокойством, — необходимо срочно обратиться к ветеринарному врачу.

Факт 5: Неприятный запах — не норма

Считается, что у собаки может быть специфический запах изо рта. Это верно с оговоркой: запах не должен быть неприятным и резким. То же касается и стула питомца. Любые отклонения могут указывать на заболевания не только желудочно-кишечного тракта, но и других органов, а также на некачественное питание или отравление. Кроме того, зубы собаки нуждаются в гигиене: их необходимо регулярно чистить специальной пастой и щеткой.

«От качества пищи и правильного ухода зависит пищеварение питомца, а оно, в свою очередь, влияет на его общее состояние», — подытожил Голубев.

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