Как правильно окучивать картошку

Рыхление почвы активизирует все биохимические процессы и способствует усвоению питательных веществ, напомнила агроном. При этом окучивание картошки – это не просто рыхление тяпкой – важно как следует подгрести почву к растению, чтобы образовался гребень.

© VN.ru

«И чем больше, чем выше мы нагребаем вот этот валик на картофельный куст, тем лучше будет урожай, потому что солоны – подземные побеги, на которых растут клубни, лучше всего развиваются в рыхлой воздухопроницаемой почве», – рассказала Людмила Шубина.

Сроки окучивания зависят от сорта картошки и сроков её посадки.

«Если картофель достигает 30-40 сантиметров, то после дождичка желательно такой картофель уже окучить. А у кого ещё только всходы – просто пропалываем. Но обычно человек, посадивший картофель где-то в середине или конце мая, окучивать картофель начинает в начале июля. Обычно вот такие вот сроки», – сообщила собеседник VN.ru.

В ближайшие дни можно окучить только высокорослые кусты картофеля, а остальные просто прополоть. При этом, как считают картофелеводы, повторное окучивание картошке не повредит. Урожай от этого будет только выше.

Ранее Людмила Шубина напомнила новосибирцам правила полива в жару. По её словам, важно не переусердствовать и не забывать рыхлить грядки.