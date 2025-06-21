Как улучшить жизнь пожилой кошки

Как и человеку, кошке с возрастом нужен особый уход. Несколько простых изменений помогут вашей любимице и существенно улучшат качество ее жизни. Как рассказывает автор канала «Лена и ее кошки», первым делом следует решить туалетный вопрос. Пожилым кошкам из-за боли в суставах бывает сложно забраться в свой привычный лоток, и они могут оставить «сюрпризы» возле него. Чтобы этого избежать, смените лоток на тот, у которого будут низкие бортики. Либо можно прорезать проход на старом лотке, чтобы питомцу не приходилось высоко поднимать лапки.

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Если раньше любимое место отдыха кошки было на возвышенности, не лишайте ее этого удовольствия — переставьте вещи так, чтобы добираться туда ей было легче. Если кошечка спала на кровати, а теперь ей тяжело запрыгнуть даже туда, подставьте лесенку. Помните также, что с возрастом питомцам становится неприятно спать на плоских поверхностях. Поэтому постарайтесь подобрать им мягкие лежанки, которые еще и тепло сохраняют.

Вместе с обонянием с возрастом ослабевает и аппетит. Вместе с ветеринаром подберите корм, который будет соответствовать ее возрасту и потребностям. Ранее мы выяснили, что кошек на самом деле раздражает постоянное тормошение и глаженье, ведь у них другие потребности, чем у людей.