Старость в радость: как улучшить жизнь пожилой кошки — простые советы
Как и человеку, кошке с возрастом нужен особый уход. Несколько простых изменений помогут вашей любимице и существенно улучшат качество ее жизни. Как рассказывает автор канала «Лена и ее кошки», первым делом следует решить туалетный вопрос. Пожилым кошкам из-за боли в суставах бывает сложно забраться в свой привычный лоток, и они могут оставить «сюрпризы» возле него. Чтобы этого избежать, смените лоток на тот, у которого будут низкие бортики. Либо можно прорезать проход на старом лотке, чтобы питомцу не приходилось высоко поднимать лапки.
Если раньше любимое место отдыха кошки было на возвышенности, не лишайте ее этого удовольствия — переставьте вещи так, чтобы добираться туда ей было легче. Если кошечка спала на кровати, а теперь ей тяжело запрыгнуть даже туда, подставьте лесенку. Помните также, что с возрастом питомцам становится неприятно спать на плоских поверхностях. Поэтому постарайтесь подобрать им мягкие лежанки, которые еще и тепло сохраняют.
Вместе с обонянием с возрастом ослабевает и аппетит. Вместе с ветеринаром подберите корм, который будет соответствовать ее возрасту и потребностям. Ранее мы выяснили, что кошек на самом деле раздражает постоянное тормошение и глаженье, ведь у них другие потребности, чем у людей.