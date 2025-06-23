Чем прочистить засор, если нет «Крота»: пять непопулярных лайфхаков

Катерина Саломе

Пробка в трубе всегда появляется не вовремя. Вода уходит медленно или вовсе стоит — а под рукой нет ни «Крота», ни других химических чистящих средств. Но даже без магазинной химии проблему можно решить: в большинстве случаев хватает подручных средств и немного усилий. «‎Рамблер» поделится лайфхаками.

Чем прочистить засор, если нет «Крота»: пять лайфхаков
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1. Кипяток и соль — самый простой способ

Если речь не о плотном жировом засоре, а просто вода начала уходить хуже, можно попробовать этот старый способ. Кипяток растворяет жировые отложения, а соль работает как мягкий абразив и антисептик. Если слив улучшился, процедуру можно повторить.

  • засыпьте в слив две–три столовые ложки соли (лучше крупной, но подойдет любая);
  • сразу после этого влейте литр кипятка;
  • подождите 10–15 минут;
  • промойте еще раз горячей водой из-под крана.

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2. Пищевая сода и уксус

Комбинация этих двух ингредиентов дает вспенивание, которое может разрушить пробку в трубе. Этот способ особенно эффективен при органических засорах — волосы, жир, остатки пищи.

  • засыпьте в слив половину стакана пищевой соды;
  • влейте половину стакана уксуса 9%;
  • сразу накройте слив пробкой или плотной тряпкой — чтобы пена работала внутри, а не выходила наружу;
  • через 20 минут залейте в слив литр горячей воды.

3. Механические методы — вантуз и крючок

Если химия и пена не помогли, пора брать инструменты.

Вантуз — универсальный помощник

  • налейте немного воды в раковину;
  • установите вантуз так, чтобы он плотно прилегал к сливу;
  • сделайте пять–десять резких движений вверх-вниз, не отрывая вантуз;
  • резко уберите его — если вода уходит, значит засор пробит.

Крючок из проволоки — если засор из волос

  • возьмите тонкую проволоку или пластиковую стяжку и загните край, чтобы получился крючок;
  • аккуратно опустите его в слив и вращающими движениями вытяните пробку из волос и мусора;
  • после этого обязательно промойте трубу кипятком или содой с уксусом.

4. Пылесос на выдув

Иногда помогает нестандартный метод: вытеснение воздушным потоком. Способ шумный и работает не всегда, но при плотных засорах может сработать.

  • переключите пылесос в режим выдува (если он поддерживает эту функцию);
  • плотно оберните конец шланга тряпкой и вставьте в слив;
  • включите пылесос — давление воздуха может вытолкнуть пробку дальше в трубу.

5. Разбор сифона — крайняя мера

Если после всех манипуляций вода все еще не уходит, вероятно, пробка в сифоне. Придется разобрать его. Это несложная процедура, но требует аккуратности и тряпки под рукой.

  • подставьте под раковину ведро;
  • аккуратно открутите колбу сифона;
  • удалите все отложения и промойте под струей воды;
  • соберите все обратно, проверьте герметичность.

Как не доводить до засора: профилактика

  1. Раз в неделю промывайте слив кипятком с солью или содой.
  2. Установите сетку-фильтр на слив, чтобы задерживать волосы и крошки.
  3. Не сливайте в раковину жир, остатки еды и кофе.

Если вы все же решили купить чистящее средство, выбирайте средства на основе щелочи (гидроксида натрия) — они эффективны при жировых и органических засорах. Но не используйте их слишком часто: агрессивные составы могут повредить пластиковые трубы.

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