Чем прочистить засор, если нет «Крота»: пять лайфхаков

Пробка в трубе всегда появляется не вовремя. Вода уходит медленно или вовсе стоит — а под рукой нет ни «Крота», ни других химических чистящих средств. Но даже без магазинной химии проблему можно решить: в большинстве случаев хватает подручных средств и немного усилий. «‎Рамблер» поделится лайфхаками.

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1. Кипяток и соль — самый простой способ

Если речь не о плотном жировом засоре, а просто вода начала уходить хуже, можно попробовать этот старый способ. Кипяток растворяет жировые отложения, а соль работает как мягкий абразив и антисептик. Если слив улучшился, процедуру можно повторить.

засыпьте в слив две–три столовые ложки соли (лучше крупной, но подойдет любая);

сразу после этого влейте литр кипятка;

подождите 10–15 минут;

промойте еще раз горячей водой из-под крана.

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2. Пищевая сода и уксус

Комбинация этих двух ингредиентов дает вспенивание, которое может разрушить пробку в трубе. Этот способ особенно эффективен при органических засорах — волосы, жир, остатки пищи.

засыпьте в слив половину стакана пищевой соды;

влейте половину стакана уксуса 9%;

сразу накройте слив пробкой или плотной тряпкой — чтобы пена работала внутри, а не выходила наружу;

через 20 минут залейте в слив литр горячей воды.

3. Механические методы — вантуз и крючок

Если химия и пена не помогли, пора брать инструменты.

Вантуз — универсальный помощник

налейте немного воды в раковину;

установите вантуз так, чтобы он плотно прилегал к сливу;

сделайте пять–десять резких движений вверх-вниз, не отрывая вантуз;

резко уберите его — если вода уходит, значит засор пробит.

Крючок из проволоки — если засор из волос

возьмите тонкую проволоку или пластиковую стяжку и загните край, чтобы получился крючок;

аккуратно опустите его в слив и вращающими движениями вытяните пробку из волос и мусора;

после этого обязательно промойте трубу кипятком или содой с уксусом.

4. Пылесос на выдув

Иногда помогает нестандартный метод: вытеснение воздушным потоком. Способ шумный и работает не всегда, но при плотных засорах может сработать.

переключите пылесос в режим выдува (если он поддерживает эту функцию);

плотно оберните конец шланга тряпкой и вставьте в слив;

включите пылесос — давление воздуха может вытолкнуть пробку дальше в трубу.

5. Разбор сифона — крайняя мера

Если после всех манипуляций вода все еще не уходит, вероятно, пробка в сифоне. Придется разобрать его. Это несложная процедура, но требует аккуратности и тряпки под рукой.

подставьте под раковину ведро;

аккуратно открутите колбу сифона;

удалите все отложения и промойте под струей воды;

соберите все обратно, проверьте герметичность.

Как не доводить до засора: профилактика

Раз в неделю промывайте слив кипятком с солью или содой. Установите сетку-фильтр на слив, чтобы задерживать волосы и крошки. Не сливайте в раковину жир, остатки еды и кофе.

Если вы все же решили купить чистящее средство, выбирайте средства на основе щелочи (гидроксида натрия) — они эффективны при жировых и органических засорах. Но не используйте их слишком часто: агрессивные составы могут повредить пластиковые трубы.

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