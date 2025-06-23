Чем прочистить засор, если нет «Крота»: пять лайфхаков

Чем прочистить засор, если нет «Крота»: пять непопулярных лайфхаков
Пробка в трубе всегда появляется не вовремя. Вода уходит медленно или вовсе стоит — а под рукой нет ни «Крота», ни других химических чистящих средств. Но даже без магазинной химии проблему можно решить: в большинстве случаев хватает подручных средств и немного усилий. «Рамблер» поделится лайфхаками.
1. Кипяток и соль — самый простой способ
Если речь не о плотном жировом засоре, а просто вода начала уходить хуже, можно попробовать этот старый способ. Кипяток растворяет жировые отложения, а соль работает как мягкий абразив и антисептик. Если слив улучшился, процедуру можно повторить.
- засыпьте в слив две–три столовые ложки соли (лучше крупной, но подойдет любая);
- сразу после этого влейте литр кипятка;
- подождите 10–15 минут;
- промойте еще раз горячей водой из-под крана.
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2. Пищевая сода и уксус
Комбинация этих двух ингредиентов дает вспенивание, которое может разрушить пробку в трубе. Этот способ особенно эффективен при органических засорах — волосы, жир, остатки пищи.
- засыпьте в слив половину стакана пищевой соды;
- влейте половину стакана уксуса 9%;
- сразу накройте слив пробкой или плотной тряпкой — чтобы пена работала внутри, а не выходила наружу;
- через 20 минут залейте в слив литр горячей воды.
3. Механические методы — вантуз и крючок
Если химия и пена не помогли, пора брать инструменты.
Вантуз — универсальный помощник
- налейте немного воды в раковину;
- установите вантуз так, чтобы он плотно прилегал к сливу;
- сделайте пять–десять резких движений вверх-вниз, не отрывая вантуз;
- резко уберите его — если вода уходит, значит засор пробит.
Крючок из проволоки — если засор из волос
- возьмите тонкую проволоку или пластиковую стяжку и загните край, чтобы получился крючок;
- аккуратно опустите его в слив и вращающими движениями вытяните пробку из волос и мусора;
- после этого обязательно промойте трубу кипятком или содой с уксусом.
4. Пылесос на выдув
Иногда помогает нестандартный метод: вытеснение воздушным потоком. Способ шумный и работает не всегда, но при плотных засорах может сработать.
- переключите пылесос в режим выдува (если он поддерживает эту функцию);
- плотно оберните конец шланга тряпкой и вставьте в слив;
- включите пылесос — давление воздуха может вытолкнуть пробку дальше в трубу.
5. Разбор сифона — крайняя мера
Если после всех манипуляций вода все еще не уходит, вероятно, пробка в сифоне. Придется разобрать его. Это несложная процедура, но требует аккуратности и тряпки под рукой.
- подставьте под раковину ведро;
- аккуратно открутите колбу сифона;
- удалите все отложения и промойте под струей воды;
- соберите все обратно, проверьте герметичность.
Как не доводить до засора: профилактика
- Раз в неделю промывайте слив кипятком с солью или содой.
- Установите сетку-фильтр на слив, чтобы задерживать волосы и крошки.
- Не сливайте в раковину жир, остатки еды и кофе.
Если вы все же решили купить чистящее средство, выбирайте средства на основе щелочи (гидроксида натрия) — они эффективны при жировых и органических засорах. Но не используйте их слишком часто: агрессивные составы могут повредить пластиковые трубы.
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