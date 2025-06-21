Как гармонично сочетать разные стили в одном интерьере

Современная мода любит «поиграть» со смешением разных стилистик. То же касается и интерьера. Интересно наблюдать, как сдержанный минимализм встречается с всегда актуальной классикой, а индустриальные элементы соседствуют с роскошным винтажем. Но если подойти к этому бездумно, можно получить хаос вместо стильного интерьера.

© WomanHit.ru - МК

«Объединить разные стили в одном пространстве и при этом сохранить ощущение гармонии можно. Для этого нужно придерживаться нескольких несложных правил», — отмечает дизайнер-декоратор Сара Михайлова, которая вошла в список лучших дизайнеров мира по версии Andrew Martin.

Совет 1. Найдите общий язык между стилями

Главный принцип — это баланс и своеобразный диалог между разными стилями.

«Не стоит просто совмещать все подряд по принципу „собрали самое дорогое и яркое в одном помещении“. Нужно искать общий элемент и отдавать ведущую роль форме, определенному материалу или настроению», — утверждает эксперт.

Например, скандинавский минимализм и классика могут прекрасно ужиться на нейтральном фоне с простыми линиями. Один стиль при этом выступает в качестве доминирующего, а второй — грамотно подчеркивает и дополняет его.

Для гармоничного сочетания стилей обязательно выстраивайте иерархию: решите, кто у вас «главный герой», а кто — его сопровождение. И оставляйте пустое пространство, не заполненное вещами. Воздух нужен не только людям, но и помещениям.

Такой подход помогает избежать ощущения «перегруженности» и сделать интерьер цельным.

Совет 2. Используйте цвет как связующий элемент

«Цвет — тот самый „клей“, который объединяет разные стили. Чтобы не ошибиться, начинайте с базовой нейтральной палитры — бежевого, серого или графита — и добавляйте 2–3 акцентных цвета», — подсказывает Сара Михайлова.

Они будут повторяться в разных элементах интерьера: в оформлении текстиля, светильников, декора. В результате получается эффект фильтра в визуальной сети: разные фото, но с одним настроением и стилем.

Если у вас есть индустриальные металлические детали и мягкий классический диван, попробуйте связать их с помощью цветовых акцентов — например, яркого зеленого или насыщенного терракотового. Это создаст ощущение единства, несмотря на разницу в стилях.

Совет 3. Выбирайте правильные детали для связки

Текстиль, освещение и искусство — настоящая «золотая троица» в создании цельного интерьера.

«Подушки, шторы и ковры могут объединить даже стили из самых разных времен — например, лофт и арт-деко. А правильно подобранные светильники и картины станут своеобразным мостиком между эпохами», — отмечает эксперт.

Не бойтесь играть с фактурами и формами, но помните о мере. Если в помещении много разных стилей, лучше, чтобы детали были лаконичными и не конфликтовали друг с другом.

Совет 4. Избегайте визуального хаоса — меньше значит больше

Один из самых частых вопросов: как не переборщить? Эксперт рекомендует: если хочется сделать каждую стену шедевром, остановитесь. Работайте с пустотой и ритмом — чередуйте сложное с простым, яркое со спокойным.

Обязательно следите за масштабом и пропорциями, чтобы интерьер не выглядел как сочетание разных вещей.

«Огромный барочный диван рядом с минималистичной табуреткой смотрится, скорее комично, чем гармонично. Лучше убрать табурет в другое помещение. На его место поставьте кресло или низкую тахту с изысканной обивкой», — рекомендует дизайнер-декоратор.

Секрет гармоничного интерьера — в умении слушать и видеть, как разные детали взаимодействуют друг с другом. Следуйте советам о главенстве одного стиля, избегайте лишней яркости и визуального шума — и ваш дом станет помещением, где у каждого элемента есть свой неповторимый голос.