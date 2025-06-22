Чем опасна роса в теплице и как ее минимизировать

Садоводам рассказали, чем для растений опасна теплица из поликарбоната. Причина в обильном конденсате на внутренней поверхности покрытия. Если влажность в теплице высокая, растения начинают болеть. Особенно страдают помидоры и перцы, передает aif.ru.

Теплицы из поликарбоната, которые привлекают дачников невысокой ценой, простотой сборки и эксплуатации, не так полезны для растений, которым для роста нужен комфортный микроклимат. Значение также имеет влажность и точка росы.

Оценить полезность теплицы из поликарбоната специалисты советуют с помощью математических расчетов. Конструкция имеет полукруглую крышу, в отличие от двухскатной в стеклянной теплице. Объём теплицы шириной один метр, длиной четыре метра и высотой два метра из стекла будет на 25% больше, чем из поликарбоната. Влажность воздуха, соответственно, меньше.

Кроме этого, низкая теплопроводность и дугообразный контур теплицы также способствуют появлению конденсата.

Чтобы отрегулировать эти недочеты, нужно внимательно изучить конструкцию теплицы. Обязательный элемент для нормального функционирования — проветривание. Это позволяют избежать перегрева воздуха и регулирует влажность.

Далее стоит оценить расположение грядок. У многих дачников в теплице они размещены просто на грунте. Если грядки находятся в коробах из досок или другого материала высотой 3040 сантиметров — улучшится тепловой режим почвы, влаги будет испаряться меньше.

Кроме того, конденсата будет меньше, если проводить полив не вечером, как многие привыкли, а утром и в меру.

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