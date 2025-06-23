Почему постельные клопы могут появиться даже в идеально чистом доме

Лето - один из основных периодов активности постельных клопов, причем обнаружить их можно даже в идеально чистой квартире. О том, как не допустить появления клопов в доме, рассказали в Роспотребнадзоре.

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Откуда могут взяться клопы?

Отмечается, что чаще всего клопов заносят с вещами, одеждой, мебелью и другими предметами обихода. Также эти кровососущие насекомые могут переползать из соседних квартир, с этажа на этаж по каналам вентиляции, через электророзетки, а в теплое время - по наружным стенам домов. Рассадниками клопов могут быть и чердаки, особенно если в них гнездятся голуби.

Паразиты появляются не только в антисанитарных условиях. Как правило, если вредители попадут хотя бы в одну квартиру, то вскоре от них будет страдать весь дом.

Как обнаружить наличие вредителей?

Самый явный признак того, что в вашем доме завелись клопы, - это наличие укусов на теле после сна.

О наличии паразитов могут говорить и темные точки ("засиженности") в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев. Обратите внимание на постельное белье: если на нем есть пятнышки крови, то это тоже может свидетельствовать о том, что у вас в квартире поселились клопы.

Как уточняет Telegram-канал "Роспотребнадзор рекомендует", вредители могут прятаться в мягкой мебели, плинтусах и обоях, прикроватных тумбочках и полках и даже в старых книгах и антикварных предметах.

Как защитить от клопов свою квартиру (или дом)?

Защитить дом от насекомых поможет ряд мер. Так, для профилактики их появления следует чаще менять постельное белье, регулярно делать уборку, лучше - с использованием пылесоса.

Одежду и обувь предпочтительнее хранить в герметичных пакетах.

Кроме того, время от времени надо осматривать диваны и ковры.

Поможет в борьбе с клопами и систематический ремонт - побелка потолков, тщательная (без щелей) оклейка помещений обоями, заделка щелей в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.

И еще один важный совет: придя с улицы, внимательно осматривайте сумки и рюкзаки.

Как не привезти клопов из путешествия

Перед заселением в отель надо внимательно осмотреть спальню (постельные клопы встречаются даже в пятизвездочных гостиницах). При малейших признаках наличия клопов лучше отказаться от проживания в такой гостинице.

"Чтобы не привезти в своих вещах насекомых домой, эксперты предлагают держать чемоданы в ванной или душевой, поскольку по скользким поверхностям клопам труднее проникнуть в вещи", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Грязное белье и одежду рекомендуется складывать в плотно закрывающийся пакет. После возвращения домой вещи лучше отдать в прачечную или химчистку, где они пройдут обработку при высокой температуре, способной уничтожить клопов на всех стадиях развития, добавляют в ведомстве.

Что делать, если вы все-таки обнаружили в доме клопов?

В Роспотребнадзоре рассказали, что "граждане имеют право самостоятельно осуществлять дезинсекцию собственных жилых помещений, в том числе садовых домиков, надворных построек дезинсекционными средствами, разрешенными для применения населением в быту".

Если вы решили сами обработать квартиру или дом, проверьте, прошло ли средство дезинсекции госрегистрацию, а далее изучите, как его правильно применять (обычно эта информация есть на этикетке и в инструкции).

Однако жильцам многоквартирных домов все-таки не рекомендуется бороться с клопами самостоятельно. Для этого лучше обратиться в управляющую компанию.