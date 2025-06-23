Когда нужно срезать стрелки у чеснока

Мнения на счет сроков срезания стрелок у озимого чеснока у агрономов разнятся. Одни считают, что срезать будущие соцветия необходимо, когда они в размерах достигнут 20 сантиметров. Другие – когда изогнутся в первое кольцо.

© VN.ru

«Когда стрелка выходит массово из растения, рекомендуется ее выломать или обрезать, оставив примерно один сантиметр от начала листьев. Дело в том, что стрелка — это соцветие, и весь потенциал растение стремится направить на созревание семян. Чем быстрее ее выломать, тем быстрее чеснок «переключится» на наращивание головки», – прокомментировала интернет-изданию «Тогучинская газета» агроном Ирина Александрова.

А вот вытягивать стрелку из стебля ни в коем случае нельзя. В образовавшейся полости может скопиться грязь и развиться патогенная инфекция, пояснила специалист.

При срезании «дудок» можно оставить пару соцветий. Это поможет определить время сбора: коробочка соцветия раскрылась – чеснок «поспел».

Срезанные стрелки употребляют в пищу в свежем виде или маринуют.

Озимый чеснок обычно бывает готов к уборке через

100–110 дней после появления всходов (конец июля). Признаками созревания служат пожелтение и усыхание листьев, растрескивание обертки соцветия у единичных растений, изменение окраски бульбочек.

Ранее оборвать пасынки томатов призвал новосибирцев агроном Алексей Мармулев. Утром на хорошо политых растениях пасынки легко выламываются или прищипываются. Жарким днем придется обрезать их секатором. Агроном советует оставлять пенек после обрезки не более сантиметра.

После появления первой завязи на цветочной кисти наступает время убирать нижние листья томатов. Делать это нужно постепенно, по мере пожелтения. «Это тоже дает проветривание и профилактику болезней», – напомнил агроном.