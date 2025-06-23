Какие съедобные цветы можно вырастить на дачном участке

В столице набирает популярность кулинарный тренд — повара добавляют в блюда съедобные цветы. Однако вырастить ароматный ингредиент можно и на своем дачном участке. Шеф-повар известного столичного ресторана, победитель международного конкурса поварского искусства «Бокюз д’Ор» Евгений Мещеряков рассказал «Вечерней Москве» подробности.

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Съедобные цветы — это тренд, который уже распространен в Европе. Сейчас такая тенденция дошла и до России. В блюдах повара используют, например, цветы земляники и клубники. Они не только ароматны, но и полезны.

Популярны и цветы лука и чеснока. Они обладают характерным, чуть островатым вкусом. Также востребованы цветки васильков, маленькие ромашки и анютины глазки. Правда, их чаще используют для декорации блюд. Любят кулинары и маленькие, еще совсем молочные садовые розочки, их срезают еще в самом начале роста. Каждый из этих цветков имеет свой уникальный вкус: некоторые из них кислые, другие сладкие или пряные. Кстати, все эти цветы я и сам использовал в кулинарных рецептах и лично собирал их в лесах и на полянках.

При этом при сборе диких съедобных цветов существуют меры предосторожности: обязательно делайте это специальными ножницами или пинцетом, чтобы не пораниться. А еще не стоит забывать об осах и пчелах, которые могут опылять растения.

Существует миф, что в приготовлении блюд можно использовать любые цветки, но это не так. В селекционных цветах содержатся химикаты, глюкоза, промышленные красители, которые напитывают растения. Чтобы не отравиться, будьте осторожны — растения должны быть маленькие и пищевые. А их сбором должны заниматься люди, знающие местность. Все цветы можно высаживать в домашнем саду!

За красивые глазки

Анютины глазки в кулинарии используют целиком, обычно для украшения. А еще добавляют в салаты: цветы придают мятный, слегка сладковатый привкус.

Горчинка календулы

Лепестки календулы придают блюду слегка желтовато-оранжевый цвет и легкую горчинку. Обычно этот цветок кладут в омлеты, салаты, супы или выпечку. Можно также заварить чай для улучшения пищеварения.

Плоды можно и не ждать

Ароматные и яркие цветки лука или чеснока по вкусу очень похожи на сами овощи. В большинстве своем повара их используют для украшения салатов, но есть рецепты, в которых эти растения применяются в качестве начинки для пирожков или лепешек с зеленью.

Сорняк для гурманов

Листья одуванчика, нарезав, добавляют в салаты, супы, блюда из овощей. Главное — не переборщить, иначе блюдо получится слишком горьким. Хотя избежать этого просто: нужно сперва подержать листья одуванчика в соленой воде.

Пикантная настурция

Настурция — не только красивое и неприхотливое однолетнее растение, но и готовая приправа. Ее цветки обладают легкой остротой, так что в большом количестве добавлять их не нужно. Помимо салатов и супов она хорошо сочетается с домашним сливочным маслом.

И в хлеб, и в мороженое

Наполнить сад пряным ароматом может иссоп анисовый. А в кулинарии его яркие сиреневые цветки любят за универсальность: их добавляют как в мясные блюда, так и в любые овощные салаты. Кроме того, их можно есть вместе с творогом, мороженым, а также использовать при выпечке сладкого хлеба.

Собирайте рано утром

На рассвете соберите молодые бутоны роз, пока они не раскрылись. Их можно добавлять в чай или десерты. Если не хочется портить красоту куста и срывать его цветки, можно брать несколько лепестков. Чтобы они сохранили текстуру и цвет, добавляют их в блюдо в последнюю очередь.

СОВЕТЫ НОВИЧКАМ

Есть стоит только свежие цветы: увядающий бутон только испортит блюдо. Перед употреблением цветы нужно не только помыть, но и попробовать: их вкус зависит от разных факторов, так что стоит убедиться, что они дополнят блюдо именно тем вкусом, на который рассчитывает кулинар. У большинства цветов несъедобные тычинки и пестики, поэтому их лучше удалять.

ОСТОРОЖНО, ЯДОВИТЫЕ!

Не стоит есть азалию: цветок вызывает раздражение слизистой рта, рвоту и тошноту.

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