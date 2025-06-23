Названо растение, которое спасет розы от тли и муравьев

Многие дачники выращивают на своих участках розы. Роза не зря считается царицей цветов — это невероятно красивое растение обладает прекрасным ароматом и радует своим цветением с начала лета по осени. Однако розы часто страдают от садовых вредителей, особенно любит царицу цветов тля.

В продаже имеются разнообразные химические препараты для борьбы с тлей и муравьями, которые способствуют ее распространению. Но не все садоводы хотят применять подобные средства.

К счастью, в арсенале дачников есть растение, которое является эффективным природным репеллентом. Это самая обычная лаванда. Сильный специфический аромат, который придают лаванде эфирные масла, отпугивает тлю: вредители оказываются полностью дезориентированы.

Для защиты роз от тли рекомендуется посадить лаванду по периметру цветника или розария, а также между кустов роз. Лаванда любит солнечные места с хорошим дренажом — излишняя влага губительна для этого растения.

Более того, лаванда является медоносом и пыльценосом. Это значит, что она привлекает пчел и других полезных насекомых-опылителей, сообщает портал «БелНовости».

Ранее стало известно, чем и когда подкормить огурцы, чтобы получить хороший урожай. Подкормка включает несколько этапов. Первое внесение удобрений — после высадки рассады в грунт. Растениям требуется азот, фосфор и калий. Следующая подкормка — примерно за неделю до начала фазы активного цветения. В этот момент растение нуждается в фосфоре и калии, а азота нужно как можно меньше. На этапе цветения огурцы рекомендуется подкормить калийной селитрой или смесью сульфата калия и мочевины. В конце сезона можно внести смесь суперфосфата и сульфата калия или подкормить кустики раствором двойного фосфата. Это продлит период плодоношения.