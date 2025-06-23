Как уксус, банан и томатный сок могут помочь в уборке

Столовый уксус можно добавить в воду для мытья полов, чтобы избежать появления разводов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

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Кроме того, им можно протереть потемневшие швы между плиткой в ванной, чтобы очистить их. Банановая кожура поможет избавить комнатные растения от пыли и насытить их полезными веществами, если протереть ею листья.

«Кислотность томатного сока делает его отличным средством для устранения неприятных запахов из бутылок — достаточно залить его внутрь и оставить на несколько часов. А если натереть медную посуду томатным соком, а затем протереть влажной тряпкой, она заблестит, как новая», — отметили в сообщении.

Грецкий орех можно использовать в качестве воска и протереть царапины и трещины на дереве, черный перец — при стирке, чтобы сохранить цвет одежды и предотвратить выцветание.

CEO и основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова до этого рассказала «Газете.Ru», что в стиле «грязный шик» в интерьере жилья дизайнеры используют потертости, разводы, налет и благословляют клинеров на беспорядок. По ее словам, это такая нарочитая небрежность, искусственное состаривание и игра с эффектами «забытости», которые создают атмосферу богемного уюта.