Как спасти огурцы от паутинного клеща

Паутинный клещ – большой враг урожая дачников. Он скрывается на изнанке листьев и поглощает жизненные соки растений. В связи с этим огурцы просто начинают погибать. Вредитель размножается с огромной скоростью, что позволяет ему быстро охватить все растения на участке. Как вовремя избавиться от него рассказывает издание Pravda.Ru.

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Паутинный клещ очень мелкий, в связи с чем его практически нереально увидеть на растении. При этом если под листьями появилась тонкая паутинка – это первый тревожный сигнал. При этом верх листа покрывается мелкими белыми точками, которые быстро увеличиваются в размерах, превращаясь в большие обесцвеченные участки.

Справиться с клещом помогут современные средства – биопрепараты и акарициды. Снизить риски заражения помогает прополка и мульчирование, так как сорняки становятся первыми «хозяевами» для вредителей. Поможет и использование баковых смесей в сочетании с различными защитными средствами.